Hazine'nin 2 yıllık tahvil ihalesinde bileşik faiz %11,09

İhalede bileşik faiz yüzde 11,09 oldu. Hazine 2 yıllık tahvilde ihale öncesi toplam 900 milyon TL sattı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 4,65 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı öncesi piyasa yapıcılardan gelen 801 milyon liralık teklife karşılık, 500 milyon liralık satış gerçekleştirdi. Hazine ihale öncesi kamuya 400 milyon liralık satış yaptı.