Hazine'nin 6 aylık bono ihalesinde 60 milyar TL teklif, 28 milyar TL satış gerçekleşti

Hazine, 182 gün vadeli (6 ay) bono ihalesinde toplam 28 milyar 45,4 milyon TL’lik satış yaptı. İhale öncesinde yapılan 10,05 milyar TL’lik rekabetçi olmayan teklif (ROT) satışlarıyla birlikte toplam satış tutarına ulaşıldı.

İhale kapsamında satılan bonoların nominal tutarı 21 milyar 593,6 milyon TL olurken, toplam teklif tutarı 60 milyar 390,7 milyon TL’yi buldu. Bu durum, bono ihalesine olan yoğun talebi ortaya koydu.

Faiz oranları ve bonoların fiyatları

İhalede bileşik faiz oranları en düşük yüzde 41,11, ortalama yüzde 43,97, en yüksek yüzde 44,46 olarak gerçekleşti. Basit faiz oranı ise yüzde 39,98 seviyesinde belirlendi. İlk kez ihraç edilen bonoların fiyatları minimum 83.200 TL, ortalama 83.341 TL olarak açıklandı.

İhraç ve geri ödeme tarihleri

Satılan bonoların ihraç tarihi 22 Ocak 2025 olarak belirlendi. Bonoların geri ödemesi ise 23 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak.

Bono ihalesinde rekor talep

182 gün vadeli bonoya toplamda 60,39 milyar TL’lik teklif gelirken, Hazine yalnızca 28,05 milyar TL’lik kısmını satışa sundu. Bu talep, bono yatırımcıları arasındaki yoğun ilgiyi gözler önüne serdi.

Faiz oranlarının yüksekliği ve yatırımcılara kısa vadeli, güvenli bir getiri sunması nedeniyle bu tür ihalelere olan ilginin önümüzdeki süreçte de devam etmesi bekleniyor.

Hazine’nin yılın ilk bono ihalelerinden biri olan bu ihraç, finansal piyasalarda olumlu bir karşılık bulurken, yüksek talep seviyeleri de piyasa oyuncularının devlet borçlanma araçlarına olan ilgisini yeniden teyit etti.