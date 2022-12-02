Hazine’nin dolar cinsi tahvilde ek satışı 2 milyar dolar

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kupon oranı yüzde 9,875 olan Ocak 2028 vadeli tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 9 oldu. Bu ihraçla birlikte, Ocak 2028 vadeli tahvilin toplam tutarı 3,5 milyar dolar oldu. Ocak 2028 vadeli tahvilin artırımına 150’ye yakın yatırımcı, artırım tutarının 2,5 katından fazla talep gösterdi.

Tahvilin yüzde 55’i Orta Doğu, yüzde 22’si Birleşik Krallık, yüzde 13’ü ABD, yüzde 6’sı diğer ülkeler ve yüzde 4’ü Türkiye’deki yatırımcılara satıldı. Bu tahvil ihracıyla birlikte 2022 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 11 milyar dolar tutarında finansman sağlandı.