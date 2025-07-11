Hazine'nin Euro tahviline yoğun ilgi! İhraç tutarının üç katından fazla talep geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2031 vadeli euro cinsinden tahvil ihracının 1,5 milyar euro tutarında tamamlandığını duyurdu. Tahvile, ihraç miktarının üç katından fazla talep geldiği bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2025 yılı dış finansman programı kapsamında 10 Temmuz 2025 tarihinde BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve Standard Chartered bankalarına yetki verildiği belirtildi. Aynı gün sonuçlanan ihraçta, tahvillerin hesaplara geçiş tarihi olarak 17 Temmuz 2025 gösterildi.

17 Ağustos 2031 vadeli tahvilin kupon ve getiri oranı yüzde 5,200 olarak belirlendi. İhraç kapsamında yaklaşık 140 yatırımcının talepte bulunduğu ve toplam talebin ihracın üç katını aştığı ifade edildi.

Tahvilin yatırımcı dağılımı nasıl oldu?

Tahvilin yatırımcı dağılımı ise şu şekilde oldu: yüzde 33'ü Birleşik Krallık, yüzde 30'u ABD, yüzde 21'i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 9'u Orta Doğu, yüzde 5'i Türkiye ve yüzde 2'si diğer ülkelerdeki yatırımcılara yapıldı.

Açıklamanın sonunda, "Bu tahvil ihracıyla birlikte 2025 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 8,75 milyar ABD doları tutarında finansman sağlanmıştır" ifadesine yer verildi.