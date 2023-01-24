Hazine'nin TÜFE'ye endeksli tahvilinde faiz oranı belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ayrı bir açıklamayla 14 milyar TL tutarında 5 yıl vadeli kira sertifikası ihraç ettiğini de duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak ayı iç borçlanma programına 10 yıl vadeli TÜFE endeksli tahville devam etti.

Hazine'nin 10 yıl vadeli tahvil ihalesinde reel bileşik faiz eksi yüzde 2,60 olarak belirlendi. 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli 6 ayda bir yüzde 0,00 reel kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracında 5,99 milyar liralık teklife karşılık, 1,48 milyar liralık net satış gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvilde ihale öncesi piyasa yapıcılardan gelen 4,42 milyar TL teklife karşılık 700 milyon TL satış yaptı. Tahvilde kamuya satış yapılmadı.