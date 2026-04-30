Hazine’nin vergi dışı gelirleri arttı: İlk çeyrekte 92,4 milyar liraya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın ilk çeyreğine ilişkin KİT'ler, kamu sermayeli bankalar ve diğer bazı kuruluşlardan elde edilen çeşitli vergi dışı gelirleri açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde temettü gelirleri (KİT'ler + MKE AŞ + Türk Telekom + PTT + Diğer İştirakler) 50 milyar 8 milyon 260 bin lira, KİT'lerden elde edilen hasılat payları 8 milyar 135 milyon 458 bin lira, diğer Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatlar 1 milyon 260 bin lira olarak gerçekleşti.

Böylece Hazine'nin vergi dışı gelirleri, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla 92 milyar 420 milyon 186 bin lira olarak hesaplandı.