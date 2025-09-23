Hazır beton endeksi ağustosta düşüşe geçti

Hazır Beton Endeksi 2025 Ağustos Ayı Raporu’na göre temmuz ayında yılın en yüksek seviyesini gören Faaliyet Endeksi ağustosta bu pozisyonunu koruyadı ve eşik değerin altına indi.

Rapora göre, ağustosta faaliyet hariç tüm endeksler geçen yılın aynı dönemine göre yükselse de Beklenti ve Güven endeksleri hâlen eşik değerin altında kaldı. Faaliyet Endeksi ise yıllık bazda gerileyen tek gösterge oldu.

“İnşaatta hareketlilik sınırlı”

Raporu değerlendiren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “2025 yılı ağustos ayında inşaat faaliyetlerinin hem geçen yıla kıyasla hem de bir önceki aya göre düşüş göstermiş olması önemli bir sonuçtur” dedi.

Konuta ilişkin rakamları da paylaşan Işık, ağustosta 143 bin konut satıldığını, bunun geçen yıla kıyasla yüzde 7, yılın ilk 8 ayı itibarıyla ise yüzde 20’nin üzerinde artışa işaret ettiğini belirtti. İpotekli konut satışlarında yüzde 45’lik artışın dikkat çekici olduğunu söyleyen Işık, buna rağmen ilk el konut satışlarında hâlen ciddi bir hareketlilik olmadığını kaydetti.

“Faiz indiriminin krediye yansıması şart”

Merkez Bankası’nın son faiz indirimi kararını hatırlatan Işık, “Ekonomimizin yeniden yükselen bir trend içine gireceğini düşünüyoruz. Bunun için faiz indiriminin kredi faizlerine yansımasına yönelik mekanizmaların tesis edilmesi gerekiyor. TCMB’nin bankaların kredi kanallarını rahatlatması, Eximbank ve reeskont kredilerini daha ulaşılabilir hale getirmesi önümüzdeki günlerde önem taşıyor. İnşaat sektörünün konut kredilerinde de beklenen faiz indirimlerine ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.