Hazır Beton Endeksi: İnşaatta düşük performans sinyali güçleniyor

Türkiye Hazır Beton Birliği’nin nisan ayı verilerine göre inşaat sektörü düşük performansını sürdürüyor. Faaliyet sınırlı artsa da güven ve beklenti endeksleri hâlâ negatif bölgede.

Faaliyet Endeksi nisan ayında bir miktar yükselse de eşik değerin altında kalmaya devam etti. Beklenti Endeksi sınırlı toparlanma gösterdi, ancak hâlâ negatif bölgede yer alıyor. Güven Endeksi ise mart ayına paralel olarak yatay seyretti ve nisan ayında da en düşük endeks olma özelliğini sürdürdü.

Güven endeksi geriliyor, beklentiler zayıf

Geçen yılın aynı dönemine göre tüm endekslerin negatif tarafta yer aldığı raporda, yalnızca Beklenti Endeksi’nde anlamlı bir artış gözlendi. Ancak bu artışın da eşik değerin altında kalması, toparlanmanın henüz kırılgan olduğunu gösteriyor. THBB, bu durumu sektöre olan güvenin zayıflamasıyla birlikte önümüzdeki dönemde de düşük performansın süreceği şeklinde değerlendiriyor.

Parasal sıkılaşma inşaatı zorluyor

THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, ekonomiye dair değerlendirmesinde faiz ve risk göstergelerine dikkat çekerek, “Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 46’ya çekmesi, efektif fonlama maliyetinin yüzde 49 seviyelerine dayanması, parasal sıkışıklığın sürdüğünü gösteriyor. 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 35’i aşması ve 5 yıllık CDS’in 330 baz puan civarında seyretmesi, uluslararası yatırımcıların temkinli duruşunu yansıtıyor” dedi.

S&P’nin Türkiye kredi notunu sabit bırakıp, not artışı için “Türk lirasına güvenin yeniden inşası” şartını öne çıkarması da dikkat çekici unsurlar arasında yer aldı.

İnşaatta canlanma için TL güveni şart

Işık, sektörün yeniden hareketlenebilmesi için öncelikli olarak para politikasında öngörülebilirliğin sağlanması ve Türk lirasına olan güvenin artırılması gerektiğini vurguladı. Bu koşullar sağlandığında faiz indirimlerinin inşaat sektörünü destekleyebileceğini belirten Işık, aksi halde sektörün potansiyelinin altında kalacağını ifade etti.