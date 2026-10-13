Hazır Beton Endeksi'nde düşüş: İnşaat sektöründe yavaşlama sürüyor

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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), inşaat sektörü ile bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerinin mevcut durumunu ve gelecek döneme ilişkin beklentilerini gösteren Hazır Beton Endeksi'nin Eylül 2026 sonuçlarını açıkladı.

Rapora göre, endekslerin yılın önemli bir bölümünde 100 eşik değerinin altında seyretmesinin ardından eylül ayında sektörün genel görünümündeki ivme kaybı derinleşti. Güven Endeksi dışındaki tüm göstergeler aylık bazda gerilerken, bileşik Hazır Beton Endeksi de eşik değerin altındaki seyrini sürdürdü.

Faaliyet Endeksi 98'e geriledi

Eylülde en dikkat çekici düşüş Faaliyet Endeksi'nde görüldü. Endeks 98 seviyesine gerileyerek göstergeler arasında en belirgin düşüşü kaydetti. THBB, bu gelişmenin sahadaki faaliyetlerde ve üretim hacminde yavaşlamaya işaret ettiğini bildirdi.

Beklenti Endeksi de aşağı yönlü seyrini sürdürdü. Endeksin 100 eşik değerinin altında kalması, sektör temsilcilerinin gelecek döneme ilişkin beklentilerindeki zayıflığın devam ettiğini gösterdi.

Güven Endeksi ise eylülde sınırlı bir artış göstermesine rağmen 100 seviyesinin belirgin şekilde altında kaldı.

Tüm endeksler yıllık bazda geriledi

Eylül sonuçlarına yıllık bazda bakıldığında bütün endekslerde düşüş kaydedildi. En yüksek gerileme yüzde 1,7 ile Faaliyet Endeksi'nde gerçekleşti.

Beklenti Endeksi yıllık bazda yüzde 1,5, bileşik Hazır Beton Endeksi yüzde 1,2 ve Güven Endeksi yüzde 0,3 geriledi.

THBB'ye göre, yılın üçüncü çeyreğinin son ayına ilişkin veriler, inşaat sektöründe daralma baskısının sürdüğüne, sahadaki hareketlilik ve talep koşullarının geçen yılın gerisinde kaldığına işaret etti.

Işık: Sektör toparlanma eğiliminden uzaklaşıyor

THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, eylül verilerinin inşaat sektöründeki yavaşlamanın devam ettiğini gösterdiğini belirterek, “Faaliyet Endeksi’nin hem aylık hem yıllık bazda belirgin düşüş kaydetmesi, sahadaki hareketliliğin ve üretim ivmesinin zayıfladığına işaret ediyor. Bileşik Hazır Beton Endeksi ile alt endekslerin eşik değerinin altında kalması da sektörde toparlanma eğiliminden uzaklaşıldığını doğrulamaktadır” dedi.

Yüksek kredi maliyetleri ve likidite baskısı

İnşaat sektöründeki yatırım iştahı ve operasyonel hareketliliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Işık, sıkı para politikasının beraberinde getirdiği yüksek kredi maliyetleri ile finansal piyasalardaki likidite sıkışıklığının sektör üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerin kısa vadede finansman kanallarını olumsuz etkilediğini belirten Işık, ilerleyen dönemde alternatif finansal araçlara yönelik risk algısının yükselmesi halinde sermayenin yeniden gayrimenkule yönelme potansiyeli bulunduğunu kaydetti.

Işık, buna karşın kısa vadede nakit darboğazı, finansmana erişimdeki güçlükler ve yüksek faizlerin devam etmesi nedeniyle inşaat sektöründeki toparlanmanın sınırlı kalabileceğini belirtti.