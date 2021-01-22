Hazır giyim, AKİB’de ihracatını en çok artıran sektör oldu

MERSİN - DÜNYA

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin, 2020 yılında COVID-19 pandemisinin yarattığı fırsatları değerlendirip, yüzde 31,73 artış yakalayarak 372 milyon 576 bin dolar ihracata imza attıklarını belirtti. Tekin, AKİB bölgesinde 2020 yılını, ihracatı en çok artıran birlik olarak tamamladıklarını söyledi.

Küresel ticarette talep daralmalarına neden olan koronavirüs salgınının hüküm sürdüğü 2020’de Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki hazır giyim ve konfeksiyon firmalarının pandemi koşullarına hızla uyum sağlama kabiliyeti gösterdiğini vurgulayan Tekin, AHKİB üyelerinin COVID-19’a karşı koruyucu özelliklere sahip maske, önlük ve tulum gibi ürünlerin ihracatında başarı hikayeleri yazdığını vurguladı. Tekin, Çin ve Uzak Doğu’ya alternatif üretim merkezleri arayışına giren dünya moda devlerinin artan siparişlerinin de eklenmesi ile AKİB bölgesinde 2020 yılını artış rekortmeni birlik olarak tamamladıklarını söyledi.

Türkiye’nin 17 milyar 143 milyon dolarlık sektör ihracatından AHKİB’in yüzde 3,6 pay aldığını belirten Gürkan Tekin, ana pazarlarının Almanya, Hollanda ve İspanya olduğunu kaydetti. Söz konusu 3 ülkenin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında yüzde 59’luk pazar hacmi oluşturduğuna dikkat çeken Tekin, “En fazla ihracat yaptığımız ülkelerden Almanya, 83 milyon dolar değer ile birinci sırada yer aldı. Almanya’yı 79,9 milyon dolar değer ile Hollanda, 72,7 milyon dolar değer ile İspanya etti” bilgisini verdi.

2021’de tasarım, markalaşma ve yapay zeka uygulamalarına yoğunlaşacak

2021 yılında önemli fırsatlar yakalayan sektörün rekabet gücünü sürdürülebilir kılmak için tasarım, markalaşma ve üretimde yapay zekâ uygulamalarına yoğunlaşacaklarını kaydeden Tekin, “AHKİB olarak bizler, firmalarımızın moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırması ve ihracata dönük katma değeri yüksek ürünlerle küresel pazarlarda daha etkin olması için çalışmaktayız. Bölgemizde markalaşma sürecini tamamlamış, üretim kapasitesi yüksek, güçlü firmalarımızın yanında KOBİ ölçeğinde yüzlerce firmamız faaliyet gösteriyor. Küçük ve orta boy firmalarımızın da gelişip dünya pazarlarında hak ettikleri yeri almaları için güncel gelişmelerden hızlıca haberdar olmalarına ve devlet desteklerinden daha etkin yararlanmalarına kadar vermiş olduğumuz hizmetleri 2021 yılında da artırarak devam ettireceğiz” diye konuştu.

Bölge ihracatının yüzde 84’ü dört üründen oluştu

AHKİB’in ihracatını ürün gruplarına göre de ele alan Başkan Tekin, yıllık dış satım hacminin yüzde 84’ünün dört kalemde kümelendiğini ifade edip şunları söyledi: “2020 yılında en fazla ihracat yaptığımız ürün grubu 114,2 milyon dolar değer ile bayan dış giyim oldu. 93,2 milyon dolar değer ile konfeksiyon ikinci, 68,9 milyon dolar değer ile diğer hazır eşya, çadır, çuval ve benzeri üçüncü, 65,6 milyon dolar değer ile bay dış giyim dördüncü sırada yer aldı. Ürün gruplarında en fazla artışları yüzde 865 bin artış ile konfeksiyonda yakaladık. Sektör ihracatında Adana ilimiz yüzde 44 artış ve 218,1 milyon dolar değer ile en fazla dış satım yapan illerde 6’ncı oldu.”