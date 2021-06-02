Hazır giyim ve konfeksiyon temsilcilerinden markalaşma çağrısı

Sektörlerinin koronavirüs sürecinde başta medikal olmak üzere giyim ile ev tekstili ürünlerinin dış satımında önemli bir ivme yakaladığını belirten AHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, 229 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini yılın ilk 4 ayında dış satımdan 112 milyon 936 bin dolarlık gelir elde edildiğini bildirdi.

Sektörlerinin, dünyada yakaladığı başarıyı devam ettirmeyi amaçladıklarının altını çizen Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Devletimizin, esnafımıza ve KOBİ'lere sağlamış olduğu nefes aldırıcı hibe destekleri çok fayda sağladı. Piyasaya bir canlılık getirdi. Bu konuda devletimize teşekkür ediyoruz. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü olarak kalite yönünden dünyada önde gelen ülkelerden biriyiz. Bu kaliteli üretimimizi doğru kullanmamız ve markalaşmaya yöneltmemiz lazım. Ciddi bir yüksek girdi sağlayacak bir ihracat ivmesini ancak bu şekilde sağlayabiliriz. Katma değerli ürünler üreterek yolumuza devam etmek istiyoruz."

Markalaşma yolunda destek beklediklerini aktaran Tekin, artan hammadde girdileri ve özellikle enerji maliyetlerindeki artışlar nedeniyle bir yıl ödemesiz, uzun vadeli ve düşük faizli kredilerin sağlanmasına şiddetle ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

“Siparişler ciddi şekilde arttı”

Dünya genelindeki aşılama çalışmalarının ardından birçok mağazanın açılmasının sektöre hareket getirdiğini belirten Tekin, haziran ayı için siparişlerin ciddi şekilde arttığını dile getirdi. Ülkelerin acil ihtiyaç duyduğu siparişlerde Türkiye'yi tercih ettiğini vurgulayan Tekin, şunları kaydetti: "Dış pazarın, özellikle hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerinde Türkiye'yi tercih etmesindeki en büyük nedenlerin başında kalite geliyor çünkü yüksek kaliteli ürün üretiyoruz. Bu konuda dünyada ilkiz, ilkleri yaşıyoruz, yaşatacağız ve devam edeceğiz. Diğer bir konu da yakın coğrafya olmamız. Yani biz 1,5 ay içerisinde ürünleri üretip, rahatlıkla Avrupa ve Amerika'ya sevkiyatlarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Bu ülkeler en çok bay ve bayan dış giyim ile ev tekstili ürünleri talep ediyor. Önümüzdeki dönemlerde bu ürün gruplarında daha fazla oranlarda ihracat gerçekleştireceğiz."