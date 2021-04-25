Hazır giyim ve tekstilden İspanya atağı

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB) ile Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) güç birliğine giderek İspanya’ya 24-28 Mayıs tarihlerinde dijital ticaret heyeti düzenleyecek.



Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, "İspanya pazarında alıcılar hem kumaşı hem modeli görmek istiyor. Bu yüzden 3 birliğimizle güçlerimizi dijitalde birleştirmek istedik. Pandemi başladığı günden itibaren düzenlediğimiz dijital fuarlar ve dijital sektörel ticaret heyetleriyle tüm Türkiye’de sürükleyici bir etki yarattık ve dünyada dijital fuarcılıkta ilklere imza attık” dedi.

45 katılımcı firma yer alıyor

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş ise “İspanya sahip olduğu markalar, alım gruplarıyla hazırgiyim konfeksiyon sektöründe çok güçlü ve büyük bir pazar. Kumaş ve hazır giyim sektörlerine yönelik gerçekleşecek etkinliğimizde Ege İhracatçı Birlikleri’nden 24, UTİB’den 21 olmak üzere 45 katılımcı firma yer alıyor. Dijital ticaret heyetinin ilk gününde heyet katılımcılarının İspanya pazarıyla ilgili bilgilendirileceği webinarlar düzenlenecek. Diğer 4 gün ise ikili iş görüşmeleri gerçekleşecek.

27-28 Ekim 2020 tarihlerinde 25 üye firmamızın katılımıyla en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülke arasında yer alan Hollanda’ya ve çevre ülkelere bir dijital ticaret heyeti organize etmiştik. 2021’de de ana pazarlarımızda ve yeni pazarlarda dijital ticaret heyetleriyle aktif olmayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.