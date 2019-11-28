Hazır giyimciler, Aliexpress iş birliğiyle dijital dünyaya açılıyor

28 Kasım 2019

Selenay YAĞCI / İstanbul

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), Cinli Alibaba Group bünyesindeki AliExpress ve AliExpress Türkiye resmi iş ortağı İhracatname, KOBİ'lerin yurt dışındaki tüketicilere doğrudan ulaşmasını sağlayacak bir anlaşma imzaladı.



Türkiye'den yurt dışına açılmak ve küresel düzeyde rekabet etmek isteyen firmalar, İHKİB ve Alibaba Group bünyesindeki küresel çevrim içi perakende pazar yeri olan AliExpress desteğiyle AliExpress'in ekosistemi ve altyapısından faydalanarak ürünlerini tüm dünyaya ihraç edebilecek.

İlk aşamada 15 bin İHKİB üyesi, işbirliği sayesinde AliExpress'in 200 ülkede, 79 milyon potansiyel müşterisine ulaşacak. Ayrıca AliExpress, ihracatçılara tahsilat, lojistik, pazarlama ve 18 dilde tercümeyi içeren altyapı desteği verecek. Çözüm ortağı İhracatname ise Aliexpress'te mağaza açmak isteyen satıcılara, platforma kayıttan ürünlerin mağazaya yüklenmesine dek geçen bütün süreçte ücretsiz olarak rehberlik edecek.



AliExpress'te mağaza açan firmalar, platforma katılım ücreti veya periyodik ücretler ödemezken AliExpress satışları ürün kategorisine bağlı olarak yüzde 5 ila yüzde 8 arasında değişen komisyon oranları talep ediyor.

E-ihracat 358 milyon dolar

İşbirliğinin duyurulmasına ilişkin toplantıda konuşan İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, dünyada e-ihracat pazarının hızla büyüdüğünü vurgulayarak, 2016'da 401 milyar dolar olan küresel e-ihracatın, 2020'de 994 milyar dolara ulaşmasının tahmin edildiğini bildirdi. Gültepe, Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının 17.1 milyar dolar olduğunu bunun içinde e-ihracatın yüzde 2'lik payla 358 milyon dolar olduğunu paylaştı.

"Mikro girişimciler de doğrudan perakende satış yapabilecek"

Özellikle Rusya, Orta Doğu ve Avrupa'da AliExpress'teki tüketici profilinin, e-ihracat konusunda firmalara önemli avantajlar sağladığına işaret eden Gültepe, "Markalı ihracat yapılan bölgelerde faydalı olacak. Şirketlerinin büyüklüklerine bakmaksızın mikro girişimcilerimiz bile dünyanın en ücra köşesine doğrudan perakende satış yapabilecek. Bu avantajların birçok girişimcimizi ihracatçı olma konusunda cesaretlendireceğine inanıyorum" dedi.

AliExpress Bölgesel İş Geliştirme Yöneticisi Yaman Alpata, ise "AliExpress, Türkiye’deki KOBİ’lerin küresel düzeyde rekabet edebilmesini kolaylaştıracak tüm dijital altyapıya ve hizmetlere sahip. Türkiye’den tüm girişimciler, markalar ya da perakendeciler basit birkaç belge ile ücretsiz bir şekilde mağaza açabiliyor. KOBİ’ler, AliExpress’te mağazalarını açtıktan sonra ürünlerini Türkçe olarak listeleyebiliyor, biz 18 dilde tercüme ediyoruz. 35'den fazla yerel para birimi ve ödeme sistemi ile hizmet veriyoruz. Siparişleri lojistik ortağımızla birlikte kapılarından alıp global altyapımız sayesinde dünyanın dört bir yanına götürüyoruz” dedi.

"Türk dizilerinin etkisiyleLatin Amerika, Şili de büyük potansiyel var"

AliExpress Global Tüketici ve Pazar Operasyon Direktörü Cheer Zhang da İHKİB'le gerçekleştirdikleri anlaşma kapsamında, Türkiye'deki ihracatçılarına

başta altyapı ve lojistik olmak üzere bu süreçte ihracatçılara gereken tüm desteği verecekler kaydederek, "Türkiye'deki KOBİ'lerin AliExpress üzerinden yurt dışına açılmasında hedeflediğimiz ana pazarlar arasında Rusya, Avrupa ve Orta Doğu yer alıyor. Ayrıca, ABD ve Brezilya, Şili gibi Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri var. Buralarda Türkler için önemli bir potansiyel olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı. Gültepe, bu hedef ülkelerde Türk dizilerinin etkisi olduğunu belirterek, Türk ürünlerinin ilgi çektiğini kaydetti.