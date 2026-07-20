Hazır giyimciler büyümede kalıcılık hedefliyor

MTSO Tekstil, Konfeksiyon ve Ayakkabı Sanayi Mes­lek Komitesi Meclis Üyesi Salih­can Sağlam, Mersin'in hazır gi­yim ve konfeksiyon ihracatında yılın ilk yarısında yakalanan yüz­de 144,9'luk artışın arkasında ka­pasitenin tam ve verimli kulla­nılması, yeni pazarlara açılım ve jeopolitik gelişmelerin oluştur­duğu talep değişiminin bulun­duğunu belirterek, ikinci yarıda mevcut üretim ve ihracat sevi­yesinin korunmasının sektörün öncelikli hedefi olduğunu ifade etti. Mersin tekstil ve hazır gi­yim sanayisinin üretim, ihracat ve rekabet gücüne ilişkin değer­lendirmelerde bulunan Salihcan Sağlam, Mersin’in hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının 2026 yı­lının ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 144,9 artarak 160 milyon 774 bin 500 dolara ulaştığını be­lirtti. Sağlam, bu performansın hazır giyim ve konfeksiyon sek­törünü yaş meyve ve sebze ile hu­bubat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinin ardından Mer­sin’in en fazla ihracat gerçekleş­tiren üçüncü sektörü konumuna taşıdığını ifade etti.

Yılın ilk yarısında kaydedilen yüksek oranlı artışın tek bir ne­dene bağlanamayacağını belir­ten Sağlam, deprem sonrasında üretim altyapısını yeniden kuran ve yaralarını saran firmaların yeniden ihracata katkı sunma­ya başlamasının sektör perfor­mansını desteklediğini söyledi. Mevcut tesislerin kapasiteleri­ni tam ve daha verimli kullanma­sının artışta temel belirleyici ol­duğunu vurgulayan Sağlam, ye­ni ihracat bölgelerinin oluşması ve yakın coğrafyada ortaya çıkan ilave talebin de Mersinli üretici­lere yeni sipariş kanalları açtığı­nı kaydetti.

Kazakistan ve Irak öne çıktı

Sağlam, ihracatta Almanya, Hollanda ve İspanya'nın ağırlı­ğını koruduğunu, en hızlı büyü­menin ise Kazakistan ve Irak pa­zarlarında yaşan­dığını ifade etti. Küresel alıcıların daha küçük hacim­li ancak daha sık si­pariş vermeye yö­neldiğini belirten Sağlam, Mersin'in liman ve serbest bölge avantajıyla bu talebe hızlı ya­nıt verebildiğini kaydetti.

İkinci yarıda hedef mevcut seviyeyi korumak

İlk yarıda ulaşılan ihracat hac­minin önemli bir başarı olduğu­nu vurgulayan Sağlam, mevcut tesislerin kapasite sınırına yak­laştığını belirterek ikinci yarıda aynı büyüme hızının korunma­sının kolay olmayacağını söyle­di. İran-İsrail geriliminin sipariş akışını etkilediğini dile getiren Sağlam, yaz sezonunun ar­dından siparişlerde yavaşlama görülebi­leceğini, bu neden­le mevcut üretim ve ihracat seviyesinin korunmasının sek­tör açısından başa­rı sayılması gerek­tiğini ifade etti. Tekstil ve hazır giyimde deneyimli çalışan sayı­sının giderek azaldığını belirten Sağlam, mesleki eğitimin sektö­rün ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılması gerektiğini söy­ledi. Sağlam, gelecek dönemde sektörün başarısını üretim mik­tarından çok tasarım, markalaş­ma, sürdürülebilirlik, verimlilik ve katma değerli üretimin belir­leyeceğini ifade etti.

Maliyet dengesi rekabet gücünü belirleyecek

Hazır giyim sektörünün emek yoğun yapısı nedeniyle işçilik maliyetlerinin toplam üretim giderleri içinde önemli bir paya sahip olduğunu aktaran Sağlam, döviz kurundaki artışın Türk lirası bazındaki maliyet yükselişinin altında kalmasının ihracatçıların karlılığını ve rekabet gücünü zorladığını ifade etti.

Enerji giderleri, finansmana erişim, kur dengesi ve nitelikli iş gücü ihtiyacının yılın ikinci yarısındaki üretim performansını belirleyecek başlıca unsurlar olacağını söyleyen Sağlam, ihracat artışının kalıcı hale gelebilmesi için üretici firmaların uygun finansman araçlarıyla desteklenmesi gerektiğini kaydetti. Sağlam, yeşil dönüşüm ve modernizasyon yatırımlarının teşvik edilmesi, istihdam üzerindeki maliyetlerin rekabetçi seviyelere çekilmesi ve ihracatçıların yeni pazarlara erişiminin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.