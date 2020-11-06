Hazır giyimde sipariş iptalleri başladı

06 Kasım 2020

YENER KARADENİZ - NİHAT DELİBAŞI

İhracatın lokomotif sektörlerinden biri olan ve bu yıl ocak-ekim döneminde 13,9 milyar dolar ihracata imza atan hazır giyim sektöründe sipariş iptalleri yeniden başladı.

Sektör temsilcileri, en büyük alım grupları arasında yer alan İspanyol Inditeks ve Alman C&A gibi şirketlerin, Avrupa'da piyasasında yaşanan kapanmalar nedeniyle siparişleri iptal etmeye başladığını belirtirken, bu durumun daha da yaygınlaşmasından endişeli. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, bünyesinde Zara, Beshka, Pull and Bear, Oysho, Zara Home gibi markaları bulunduran İspanyol Inditex’in sektörde oyun kurucu özelliği bulunduğuna dikkat çekerek, Ege Bölgesi’nde hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün yaklaşık yüzde 20’sinin bu gruba üretim yaptığı bilgisini paylaştı. Sertbaş, “Pandemi ilk başladığında Zara, siparişlerini verdiği ürünleri almayacağını belirtmiş, yeni siparişleri de iptal etmişti. Onu diğer gruplar takip etti. Şu an sevindirici gelişme Inditex’i takip eden olmaması” diye konuştu. Sertbaş, İngiltere’nin alınan karantina önlemleri kapsamında kapandığını, İspanya ve İtalya’nın alacağı kararların sektör açısından dikkatle takip edilmesi gereken bir döneme girildiğini vurguladı.

LC Waikiki’de alımlarını azalttı

Beylikdüzü’nde kumaş üretimi gerçekleştiren ve üretiminin tamamını ihraç eden Biray Kumaş Genel Müdürü Gökmen Aydınlı da Alman menşeili C&A ile benzer bir durum yaşadıklarını bildirdi. Ekim ayına kadar piyasada büyük bir hız yaşandığını ve alım gruplarının sürekli fiyat istediğini belirten Aydınlı, “Banana Republic, Lacoste gibi daha önce genellikle Uzakdoğu’dan alım yapan gruplar alımlarını Türkiye’ye yönlendirmişti. Ancak son haftalarda bir durgunluk var. Biz de Almanya menşeili bir marka ile büyük montanlı bir anlaşmada son aşamaya gelmiştik ancak artan ikinci dalga endişesi ile söz konusu anlaşma askıya alındı. Yılbaşında yeniden görüşelim dediler” şeklinde konuştu. Aydınlı, Alman C&A’ın da alımlarını erteleyen gruplar arasında yer aldığını aktardı.

Hazır giyim sektörünün bu yıl dünyada yüzde 35 oranında küçüleceğini öne süren Aydınlı, “Ancak Türkiye’de söz konusu alanda küçülme, ihracat üretim kabiliyeti ve hızı nedeni ile daha da az olacak. Ancak, iç piyasa ihracat kadar hızlı toparlanamadı. Hala geçen yılın yüzde 30’a yakın gerisinde” dedi. Aydınlı, en büyük alım grupları arasında yer alan LC Waikiki’nin de Türkiye’de alımlarını azalttığı bilgisini paylaştı.

“İPTALLER ARTMAZSA GEÇEN YILI YAKALARIZ”



Türkiye Odalar ve Borsalar Meclisi Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi Meclis Başkanı Şeref Fayat da AB’de yaşanan kapanmaların sektörde endişeye yol açtığını doğruladı. Sipariş iptal ve ertelemelerin pandeminin en sert hissedildiği mart-nisan-mayıs ayları kadar olmasa da konuşulmaya başlandığını dile getiren Fayat, “Şu an çok sert bir hareket yok. Ancak endişe var. Avrupa’da yaşanacak pandemi seyri, sipariş iptal ve ertelemelerini belirleyecek” dedi. Sektör, haziran ayı ile birlikte ertelenen talebin harekete geçmesi ile hızla toparlanmış, Temmuz’da 1 milyar 812 milyon dolar ihracat rakamına ulaşarak rekor kırmıştı. Söz konusu rekor, ekim ayı ihracatı ile 1 milyar 858 milyon dolara çıkmıştı. Fayat, iptal ve ertelemelerin artmaması halinde ihracatın geçen yıla yakın bir seviyede kapanacağını söyledi.