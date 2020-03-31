'Hazır giyimde trend değişecek'

31 Mart 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Hazır giyimde örtünme, süsleme ve kendini ifade etme gibi konuların belirlediği trendlerin Covid-19 salgınından sonra değiştiğini belirten Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Başkanı Nüvit Gündemir, bu dönemde teknik tekstillerin öneminin artacağını düşünüyor. Yeni dönemde trendlerin başta sağlık, güvenlik ve enformasyon alanları olmak üzere ek hizmetler de sunabilen çok fonksiyonlu akıllı tekstil ürünleri ile belirlendiğine işaret eden Gündemir, “Günümüzde geliştirilen çok işlevli elyaflar dışında çok boyutlu ve çok yönlü akıllı tekstillerin üretiminde önemli gelişmeler yaşanıyor” dedi.

Covid-19 salgınının; çalışma, eğitim, ulaşım, sağlık, eğlence, beslenme, arkadaşlık, komşuluk, yardımlaşma ve dayanışma anlayışlarımızda köklü değişikliklere yol açtığına dikkat çeken Gündemir, bu kapsamda yaşam biçimlerinin teknik tekstillerle iç içe olacağını ifade etti. Birlik olarak bu yıl 750 milyon dolar ihracat hedeflediklerini aktaran Nüvit Gündemir, “Pandemi nedeniyle tüm dünya derinden etkileniyor. Biz sektör olarak dünyadaki gelişmeleri iyi değerlendirdiğimizde ihracatımızı miktar ve değerde artırabiliriz” diye konuştu. “Yerli teknik tekstili destekleyici kararlar alınmalı” Ur-Ge konusunda Avrupa’yla yarışabilecek düzeye gelen yerli hazır giyim firmalarının Ar-Ge’ye yönlenmelerinin kolay olacağına vurgu yapan Nüvit Gündemir, “Bu konuda firmalar kadar devletimizin de yerli teknik tekstil üretimini ve kullanımını destekleyici kararlar alması iyi olur. Teknik tekstil dışında günlük tekstil kullanımında da değişen dünya düzeninde firmalarımızın üretim şekillerini de değiştirmeleri gerekiyor” açıklamasını yaptı.

“Paket ihracatçıyı memnun etti"

Pandemi nedeniyle ekonomide faaliyetlerin durma aşamasına geldiği bir dönemde uygulamaya konan Ekonomi İstikrar Kalkanı Paketi’ni ‘yerinde ve zamanında atılmış bir adım’ olarak değerlendiren Nüvit Gündemir, “Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, paketin hazırlanmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz. İhracatçıların katılımı ile hazırlanan önlemler teklifinin Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Heyeti tarafından açıklanan tedbirler paketinde yer alması bizleri memnun etti. Tedbir paketinde yer alan hususlar Türk ekonomisine önemli katkı sağlayacak” diye konuştu.