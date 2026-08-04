Hazır yemekte fabrikalardaki kan kaybını kamu dengeledi
Son yıllarda sanayide ve tekstilde yaşanan daralmadan kaynaklı günlük üretilen yemek sayılarının gerilediğini söyleyen İYSAD Başkan Yardımcısı Sedat Zincirkıran, kamuda yaşanan artışlarla yemek sayılarının eşitlendiğini belirtti. Zincirkıran, yılbaşından bu yana tabldot yemek fiyatlarında yüzde 18 ile 25 arasında artış yaşandığını aktardı.
Mehmet H. GÜLEL
mehmet.gulel@dunya.com
Hazır yemek sektörü sanayideki daralmayı, kamudaki artışla dengeliyor. Son yıllarda sanayide ve tekstilde yaşanan daralmadan kaynaklı günlük üretilen yemek sayılarında düşüş yaşandığını kaydeden İstanbul Yemek Sanayicileri Derneği (İYSAD) Başkan Yardımcısı Sedat Zincirkıran, söz konusu kaybın kamu sektöründe yaşanan artış ile eşitlendiğini ve sektörün cazibesini devam ettirdiğini söyledi.
Hazır yemek sektörünün her geçen yıl daha stratejik bir konuma geldiğini belirten Zincirkıran, “Sektör; sanayi tesisleri, hastaneler, eğitim kurumları, şantiyeler ve kamu kuruluşlarının düzenli yemek ihtiyacını karşılıyor. İstihdama da büyük ölçüde destek veren sektörümüz, yaklaşık olarak 440 bin kişiye iş sağlıyor ve gıda güvenliğini ön plana çıkartarak iş dünyasında önemli bir rol üstleniyor” dedi.
Yılbaşından bu yana tabldot enflasyonu yüzde 25 arttı
Hazır yemek fiyatlarının menü çeşitliliğine göre değişkenlik gösterdiğine dikkat çeken Zincirkıran, yılbaşından bu yana sektörde ortalama 4 çeşit tabldot yemek fiyatında yaklaşık yüzde 18- 25 arasında artış yaşandığını açıkladı. Fiyatların bölgesel farklılıklar ve menü içeriklerine göre değişiklik gösterdiği bilgisini de veren Zincirkıran, yılın başından bu yana ortalama 180-200 TL seviyelerinde sunulan 4 çeşit tabldot menülerinin bugün 210- 240 TL bandına yükseldiğini bildirdi. Zincirkıran, bu artışın yalnızca gıda maliyetlerinden kaynaklanmadığını; işçilik, enerji, kira, lojistik ve ambalaj giderlerindeki yükselişin de maliyetlerin önemli ölçüde artmasında etkili olduğunu belitti.
Son dönemde sektörün en önemli gündem maddelerini artan maliyetler, sürdürülebilirlik, teknoloji, dijitalleşme ve gıda güvenliğinin oluşturduğunu dile getiren Zincirkıran, “İşletmeler artık sadece uygun fiyat değil, kalite, hijyen, izlenebilirlik ve sürdürülebilir üretim süreçlerine de büyük önem veriyor.
Ayrıca teknolojik yatırımlar sayesinde üretim ve lojistik süreçleri daha verimli hale gelirken, müşteri beklentileri de her geçen gün yükseliyor. Öte yandan temel gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar sektörümüzü doğrudan etkiliyor. Et ve et ürünleri, süt ürünleri, bakliyat, yağ, sebze-meyve gibi ana hammaddelerde yaşanan fiyat artışları menü maliyetlerini sürekli yukarı çekiyor. Özellikle Amerika-İran Körfez Savaşı’nın akaryakıt ve enerji maliyetlerini 2026 yılında yüzde 100’e yakın artırdı. Bu durumunda sektördeki maliyet artışlarında önemli etkenlerden biri oldu” diye konuştu.
Diğer yandan, personel giderleri, SGK maliyetleri, lojistik, ambalaj ve temizlik ürünlerinin maliyet kalemleri arasında yer aldığını hatırlatan Zincirkıran, özellikle işçilik ve dağıtım giderlerinin sektörün en fazla etkilendiği alanların başında geldiğini söyledi.
Finansman sorunu konsolidasyon başlattı
Artan maliyetler nedeniyle küçük ve orta ölçekli birçok işletmenin faaliyetlerini sürdürmekte zorlandığını da ifade eden Zincirkıran, “Bunun ana nedenlerinden birisi de yüksek faizden dolayı finansmana ulaşılmamasından kaynaklanıyor. Bu da sektörde bir konsolidasyon sürecinin yaşanmasına neden oluyor. Finansal yapısı sağlam firmalar büyümeye devam ederken, düşük kârlılık ve yüksek işletme maliyetleri nedeniyle bazı firmalar sektörden çekiliyor veya daha büyük şirketlerle birleşme yoluna gidiyor” açıklamasında bulundu.
Sözleşmeler kamuda 12 ay özelde 6 ay
Sözleşme sürelerinde yeniden normalleşmeye başladığını bildiren Sedat Zincirkıran, günümüzde özel sektörde sözleşmeler genelde 6 aylık fiyat güncelleme periyotlarıyla yapılırken, daha istikrarlı maliyet yapısına sahip projelerde ve kamuda
12 aya kadar sözleşmelerin de yapıldığını aktardı. Kamu sözleşmelerinde enflasyon, gıda fiyat endeksleri gibi belirli kalemlerde fiyatın güncellendiğini belirten Zincirkıran, kamuda uygulanan aylık fiyat farkı hesaplama sisteminin özel sektör üreticilerin de en kısa zamanda faydalanmasını talep etti.