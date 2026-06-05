Kira artış oranı Haziran 2026: Kiraya ne kadar zam gelecek? İşte kira artış hesaplama

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2026 (TÜFE)' bültenini yayımladı.

Buna göre mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 1,71, yıllık ise yüzde 32,61 arttı.

Açıklanan verilerle birlikte haziran ayı kira artış oranı da ortaya çıktı.

Buna göre TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 32,24 oldu.

Mayıs ayında kira zammı ne kadardı?

TÜİK verilerine göre nisan ayında enflasyon (TÜFE) aylık yüzde 4,18, yıllık ise yüzde 32,37 olarak açıklanmıştı.

Böylelikle nisan ayında kiralara uygulanacak zam oranı yüzde 32,43 olmuştu.

Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Kira zammı, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Formül şöyle:

• Mevcut kira bedeli x TÜFE oranı = Artış tutarı

• Mevcut kira bedeli + Artış tutarı = Yeni kira bedeli