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Haziran ayı kısa çalışma ödemesi bugün yapılacak

Haziran ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağı bildirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin bugün (5 Temmuz 2021) yapılacağını duyurdu.

Bakan Bilgin, yazılı açıklamasında, haziran ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinin banka hesaplarına yatırılacağını belirterek, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını bildirdi.