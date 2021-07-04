Haziran ayı kısa çalışma ödemesi bugün yapılacak
Haziran ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağı bildirildi.
AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin bugün (5 Temmuz 2021) yapılacağını duyurdu.
Bakan Bilgin, yazılı açıklamasında, haziran ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinin banka hesaplarına yatırılacağını belirterek, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını bildirdi.