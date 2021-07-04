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Haziran ayı kısa çalışma ödemesi yarın yapılacak

Haziran ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağı bildirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin yarın yapılacağını duyurdu.

Bakan Bilgin, yazılı açıklamasında, haziran ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinin yarın banka hesaplarına yatırılacağını belirterek, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını bildirdi.