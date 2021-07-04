Haziran ayı kısa çalışma ödemesi yarın yapılacak
Haziran ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağı bildirildi.
AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin yarın yapılacağını duyurdu.
Bakan Bilgin, yazılı açıklamasında, haziran ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinin yarın banka hesaplarına yatırılacağını belirterek, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını bildirdi.