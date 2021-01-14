Haziran ayının etkisi konuta 1.5 milyonluk rekor satış getirdi

COVID 19 salgınına rağmen konut satışları 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artarak 1 milyon 499 bin 316 adet oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2020 yılı Aralık ayı Konut Satış İstatistikleri’ne göre, bu satış rakamıyla gayrimenkul sektörü tüm zamanların en yüksek satış rakamını yakaladı. Artışlarda en büyük etkiyi ise haziran ayında kamu bankaları tarafından başlatılan 2 yıl ötelemeli ucuz kredi yaptı. Ucuz kampanya ve biriken talep nedeniyle satışlarda artışlar bazı aylarda yüzde 200’leri buldu. Büyük artış eylül ayına kadar etkisini sürdürdü. Eylülde başlayan düşüş aralık ayında da devam etti. Türkiye genelinde konut satışları 2020 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,6 azalarak 105 bin 981 oldu. Aralık ayında ipotekli konut satışları ise yüzde 70,9 azalış göstererek 14 bin 631 oldu.



Yeni konut satışları azaldı

2020’nin tamamında satışlara bakıldığında, bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 8,2 azalarak 469 bin 740 oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 23,0 artarak 1 milyon 29 bin 576 olarak gerçekleşti. 2020 yılında ilk el konut satış oranı yüzde 31,3, ikinci el konut satış oranı yüzde 68,7 oldu.



Yabancılara 40 bin konut satıldı



Yabancılara yapılan konut satışları Aralık 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 10,3 azalarak 40 bin 812 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 azalarak 4 bin 427 oldu. Sektörün hedefi, 2021 yılında bu rakamı 50 bin bandının üzerine çıkarmak.



Sektörün önde gelen temsilcileri satış adetlerini şöyle değerlendirdi:



KONUTDER: Sıkıntılı konutu 2020’de erittik



Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, hazirandan itibaren yaklaşık 3 ay devam eden düşük faizli kampanya döneminin rekoru getirdiğini belirterek, devam eden aylarda kademeli düşüşler yaşandığını bildirdi. Elmas, sıkıntılı geçen 2020'nin konut stokunun erimesi açısından verimli bir yıl olduğunu dile getirdi. Hem faizlerdeki hem de fiyatlardaki artış nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinin kolay geçmeyeceğini ifade eden Elmas, "Ertelenmiş talepler, yabancıya satış ve gayrimenkulün tekrar insanların gündemine bir yatırım aracı olarak girmesiyle ikinci çeyrekle birlikte daha pozitif bir havada konuşacağız." dedi.



İNDER: 2021’de birinci el desteği bekliyoruz

Kamu bankalarının faiz desteği ile tarihi sınır olan 1,5 milyon adetlik seviyede konut satışı yapıldığını aktaran İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, “2020’deki faiz desteği yatırımcıya ve 2. El konut satışlarına yaradı. 2021’de benzeri bir destek ve teşvikin 1. El konut piyasasına verilmesini umuyoruz. Artan maliyetlerin desteğini alan bir fiyat artışının önüne geçmek için yapılması gereken en doğru stratejinin, 1. el arzını artırarak fiyat dengesi sağlamaktır” dedi. Pandemi sürecinde uluslararası uçuşların olmaması, yabancı satışlarını da olumsuz etkilemesine rağmen 40,8 bin adetlik satış rakamını oldukça iyi bir seviye olarak yorumlayan Durbakayım, “2021’de bu rakamı 50 bin seviyesinin üzerine taşımalıyız. 2021’in ikinci çeyreğinden itibaren yabancılara satışın tekrar hız kazanacağına ve 50 bin seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırılacağına inanıyoruz. Çin ve Hindistan’ın Türkiye’ye ilgisinin artarak devam edecek olması ve fiyatların döviz bazında çok ucuz olması, bu beklentimizi güçlendiriyor” dedi.



Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün:

Faiz indirim kampanyası başlatılmalı



Son aylarda faizlerde yaşanan artış nedeniyle satışlarda gerileme başladığını aktaran Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, “ Vatandaşlarımızın konut alma isteği ve bu alandaki ihtiyaçları çok açık. Bu nedenle aşının etkilerinin görülmesiyle birlikte yeni bir faiz indirim kampanyası başlatılmalı ve bu yıl da sektör canlı tutulmalı" diye konuştu



Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal:

Haziran ayının etkisi tüm yıl sürdü



“Haziran başında başlayan kampanyalar sektörü öyle canlandırdı ki ivme sürekliliğini yıl boyunca korudu” diyen Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal. “Performanslarda da 3-4 kat artış yaşandı. Sadece inşaat sektöründe en son açıklanan veri olan ekim ayı itibariyle, Ekim 2019’a kıyasla çalışan kişi sayısı 110 bin daha yukarıda. Hazır beton endeksi tarihi zirveyi gördü. Konut kredi bakiyesi tüm zamanların en yükseğine aylık bazda Haziran 2020’de ulaştı, Ağustos ve sonrasında bu ivme sürdü. Ortalama konut kredi tutarı 50 bin lira artışı ilk kez yaşadı. Yine yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümünde yüzde 40’ın üzerinde arttı” dedi.



Dap Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz:

Türkiye’nin sağlık gücü başarı getirdi



Türkiye’nin sağlık sektöründeki gücünün, Türkiye’yi hem yabancıya konut satışında he de toplam satış adedinde öne çıkardığını belirten Dap Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Tüm bunların etkisi ile Türkiye, 2020’de bir önceki yıla göre konut satış adedini yüzde 9 artırdı. Böyle bir artış oranı Avrupa’da yok, aksine İtalya, Fransa, İngiltere, İspanya gibi ülkelerde yüzde 10 ila yüzde 25 arasında dramatik düşüşler yaşandı” diye konuştu.