Haziran tavuk eti üretimi düştü, yumurtada gerileme sürdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran 2025 dönemine ait kümes hayvancılığı üretim verilerini açıkladı. Haziran ayında tavuk eti üretimi 202 bin 521 ton, tavuk yumurtası üretimi 1 milyar 518 milyon 267 bin adet olarak gerçekleşti.

Bir önceki ay 241 bin 782 ton olan tavuk eti üretimi, Haziran’da yüzde 16,2 düşüşle 202 bin 521 tona geriledi. Tavuk yumurtası üretimi de bir önceki ayın 1 milyar 526 milyon 665 bin adetlik seviyesinden yüzde 0,6 düşüşle 1 milyar 518 milyon adete indi.

Geçen yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi yüzde 13,9 artarken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 10,4 azaldı. Kesilen tavuk sayısı da yıllık bazda yüzde 10,4 artış gösterdi.

2025 yılının ilk altı ayında tavuk eti üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 artışla yükselirken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 10,4 azaldı. Kesilen tavuk sayısı ise yüzde 10,9 arttı.

Bu veriler, kümes hayvancılığı sektöründe tavuk eti üretiminin büyümeye devam ettiğini, ancak yumurta üretiminde düşüş trendinin sürdüğünü ortaya koydu.