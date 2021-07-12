Haziranda 871 bin kişi kısa çalışmadan yararlandı

İşsizlik ödeneğine 14 milyon 857 bin 214 kişi başvururken, 8 milyon 382 bin 27 kişi ödenek almaya hak kazandı.

İŞKUR İşsizlik Sigortası Fonu bültenine göre, bu kapsamda hak eden kişilere 39 milyar 140,2 milyon TL ödeme yapıldı.

Sadece mayıs ayında önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 187 bin 4 kişi için ödeme miktarı 260,9 milyon TL oldu.

4,2 milyon ödenek almaya hak kazandı

Kısa çalışma için bugüne kadar 4 milyon 200 bin 871 kişi ödenek almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 36 milyar 992,6 milyon TL ödeme yapıldı.

Haziran ayında 870 bin 964 kişi için kısa çalışma ödeme miktarı 1 milyar 315,5 milyon TL oldu.

Aynı ayda 763 bin 119 kişi için 1 milyar 103,2 milyon TL nakdi ücret desteği, 1.109 kişi için 1,61 milyon TL yarım çalışma ödeneği ve 353 kişi için 1,97 milyon TL ücret garanti fonu ödeneği sağlandı.