Haziranda ekonomi trafiği hızlanıyor: Büyüme, enflasyon ve faiz kararları piyasaların radarında

Haziran ayı, ekonomi yönetimi ve yatırımcılar açısından yılın en kritik dönemlerinden biri olmaya hazırlanıyor. TÜİK tarafından açıklanacak büyüme ve enflasyon verileri ile TCMB’nin faiz kararı, hem finansal piyasalar hem de reel sektör tarafından yakından takip edilecek. Bayram sonrası açıklanacak veriler, ekonominin ikinci yarısına ilişkin beklentilere de ışık tutacak.

İlk çeyrek büyüme verisi açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu, 1 Haziran’da yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını kamuoyuyla paylaşacak. Ekonomistler, Türkiye ekonomisinin ocak-mart döneminde yıllık bazda yüzde 2,7 büyüdüğünü tahmin ediyor. Açıklanacak veri, ekonomik aktivitenin mevcut seyrini ortaya koyması açısından önem taşıyor.

Dış ticaret ve işsizlik rakamları gündemde

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın 4 Haziran’da mayıs ayı dış ticaret verilerini açıklaması bekleniyor. Aynı gün TÜİK tarafından nisan ayına ilişkin iş gücü istatistikleri de yayımlanacak. Son açıklanan verilerde işsizlik oranının yüzde 8,1 seviyesine gerilediği görülürken, yeni rakamların iş gücü piyasasındaki eğilimi göstermesi bekleniyor.

Enflasyon verisi piyasaların odağında

Haziran ayının en kritik gündemlerinden biri 5 Haziran’da açıklanacak mayıs ayı enflasyon rakamları olacak. Tüketici ve üretici fiyatlarındaki değişim, hem para politikası beklentileri hem de piyasa fiyatlamaları açısından belirleyici rol oynayacak. Yatırımcılar, enflasyondaki eğilimin devam edip etmediğini yakından izleyecek.

Sanayi üretimi ve cari denge verileri takip edilecek

TÜİK’in 10 Haziran’da açıklayacağı sanayi üretim endeksi, ekonomik aktivitenin gücüne ilişkin önemli ipuçları verecek. Ardından TCMB tarafından 12 Haziran’da duyurulacak ödemeler dengesi verileriyle cari açık görünümü netleşecek. Özellikle dış finansman ve döviz dengesi açısından bu veriler yakından izlenecek.

Bütçe, konut satışları ve güven endeksleri açıklanacak

Ayın ikinci yarısında bütçe gerçekleşmeleri, ücretli çalışan istatistikleri, tarım ve hizmet sektörlerine ilişkin endeksler ile konut satış verileri kamuoyuna duyurulacak. Ayrıca tüketici güven endeksi ve finansal yatırım araçlarının reel getirileri de ekonomik görünüm hakkında önemli sinyaller verecek.

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Piyasaların en çok beklediği gelişme ise 11 Haziran’daki TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı olacak. Merkez Bankası son toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmıştı. Yeni kararın yanı sıra toplantı sonrası yapılacak açıklamalar da enflasyonla mücadele ve para politikasının geleceğine ilişkin önemli mesajlar içerecek. Ekonomistler ve yatırımcılar, Merkez Bankası’nın vereceği sinyallerin piyasalarda yeni bir yön belirleyebileceğini değerlendiriyor.