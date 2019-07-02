Haziranda en fazla limonun fiyatı arttı

02 Temmuz 2019

İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) bu yılın haziran ayında İstanbul perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 26,29 ile limon olduğu bildirildi.

İTO tarafından, Haziran 2019 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, geçen ay İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 üründen 66'sının perakende fiyatı artarken, 36 ürünün fiyatı düştü. 140 ürünün fiyatında ise değişiklik olmadı.

Domates ve patates ucuzladı

Haziran ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler grubunda yer alan limon yüzde 26,29 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Limonu, ev eşyası harcamaları grubunda yer alan yüzde 24,23 ile alüminyum mutfak eşyası, yüzde 12,53 ile elektrikli süpürgesi, gıda harcamaları grubundan yüzde 8,73 ile tavuk, yüzde 8,27 ile tuzlu fıstık ve yüzde 5,72 ile sıvı yağlar izledi.

Haziran ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan domates yüzde 46,16 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler aynı gruptan yüzde 27,56 ile patates, yüzde 26,39 ile kayısı, yüzde 25.94 ile taze fasulye, yüzde 21,58 ile patlıcan ve yüzde 20,80 ile soğan oldu. Patatesin fiyatı da 27,56 azalış gösterdi.

Kaynak: AA