Haziranda en fazla soğanın fiyatı arttı

02 Temmuz 2018

İstanbul Ticaret Odası (İTO), bu yılın haziran ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 81,43 ile soğan olduğunu duyurdu.

İTO tarafından, Haziran 2018 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, geçen ay perakende fiyatlar, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 üründen 96'sında artarken, 17'sinde azaldı, 129'unda ise değişmedi.

Bu dönemde, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler grubunda yer alan soğanın fiyatı yüzde 81,43 arttı. Soğan bu oranla, haziran ayında fiyatı en fazla artan ürün oldu. Soğanı, yüzde 45,67'yle sivri biber, yüzde 36,43'le patates, yüzde 30,74'le limon ve yüzde 21,65'le de makyaj malzemeleri izledi.

Fiyatı en fazla azalan ürün kiraz

Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan kirazın fiyatı bu yılın haziran ayında yüzde 29,38 geriledi. Böylece kiraz, haziranda fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Aynı dönemde fiyatında azalış görülen diğer harcama kalemleri ise yüzde 28,31'le erik, yüzde 20,9'la kayısı, yüzde 2,85'le oturma odası takımı ve yüzde 1,46'yla da nohut şeklinde sıralandı.

Haziran ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle: