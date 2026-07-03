Haziranda ihracatın lideri otomotiv oldu

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, haziran ayında en yüksek ihracatı gerçekleştiren sanayi sektörü otomotiv endüstrisi oldu. Sektör, 3,8 milyar dolarlık dış satımla ilk sırada yer aldı. Otomotivi, 3,3 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, yaklaşık 1,8 milyar dolarla ise çelik sektörü takip etti.

Sanayi ihracatı yüzde 23 arttı

Haziran ayında ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör yüzde 232,5 ile gemi, yat ve hizmetleri oldu.

Toplam ihracatın yüzde 82,3'ünü oluşturan sanayi grubu, geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artış göstererek 17,9 milyar dolarlık ihracata ulaştı.

Tarım grubu, haziran ayı ihracatının yüzde 14,5'ini oluştururken, dış satımı yüzde 24,6 artışla yaklaşık 3,2 milyar dolara yükseldi. Toplam ihracattan yüzde 3,2 pay alan madencilik grubu ise yüzde 41,2'lik artışla 692,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla 1,8 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla ABD ve 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu.

Kentler bazında ise İstanbul 8,6 milyar dolarlık ihracatla ilk sırada yer alırken, Kocaeli 2,5 milyar dolarla ikinci, Bursa ise 1,7 milyar dolarla üçüncü sırada bulundu.

TİM sektörel verileri açıkladı

TİM'in yayımladığı verilere göre, 2025 ve 2026 yıllarının haziran aylarına ilişkin sektörel ihracat tutarları, son 12 aylık ihracat performansı, değişim oranları ve sektörlerin toplam ihracattaki paylarına ilişkin bilgiler de kamuoyuyla paylaşıldı.