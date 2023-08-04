Haziranda kartlı ödemeler yüzde 109 arttı

Geçen sene ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 19’luk, banka kartı adedinde yüzde 13’lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 25’lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 366,8 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış gösterdi. Kartlı ödemelerin 514,9 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 113,2 milyar TL’sinde banka kartları, 10,6 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 112, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 100 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 98 oldu. Kartlar ile haziranda yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 1,3 milyar adet oldu. Kartlı ödemelerin 736 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 510 milyon adedinde banka kartları kullanıldı.