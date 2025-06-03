Haziranda sıfır araçlara zam yağmuru: Fiyatlar güncellendi, indirimler bitti

İhtiyaç kredisi faizlerindeki sınırlı düşüş ve yaz sezonunun açılması ile otomobil piyasası canlanmaya başlarken, döviz kurundaki 1,30 TL'lik artış pek çok marka ve modele zam olarak yansıdı.

Türkiye Gazete'sinin haberine göre; haziranda fiyat artışına giden markalar arasında Chery, Honda, Suzuki, Toyota ve Skoda gibi markalar bulunuyor.

Fiyat listesi güncellendi

Chery, Honda ve Suzuki'nin tüm modellerinde fiyatlar güncellenirken, Toyota'da ise bazı modellerde fiyatlar değişti. Skoda Fabia, Octavia, Superb ve Kodiaq modellerinde de 50 bin TL’lik bir artış kaydedildi.

'Elinizi çabuk tutun' uyarısı

Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın, ise fiyat artışlarının devam edeceğini belirterek, araç almayı düşünenlere hızlı davranmalarını tavsiye etti.

Fiyat artışlarının yanı sıra birçok markanın da indirim kampanyalarını bitirdiğine dikkat çeken Yalçın, "Veriler, fiyat artışlarının hafta boyunca devam edeceğini ve birçok markanın henüz zam açıklamadığını gösteriyor" diyerek, araç alacak vatandaşları uyardı.

Kampanya dönemlerinin kısıtlı sürdüğünü, sabit fiyatların da kısa süreli olduğunu ve maliyetlerin her ay yeniden hesaplandığını hatırlatan Yalçın, "Sonuç olarak, haziran ayı sıfır araç fiyatlarında zam eğiliminin net biçimde hissedildiği bir ay olacak" diye konuştu.