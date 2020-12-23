Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün hedefi geri dönüşüm odaklı inovasyon

Ekoten Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ünlütürk, sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda tekstilde iyi uygulama örneklerini paylaşacak ve sektördeki gelişmeleri değerlendirecek.

İklim değişikliğinin büyüme ve refaha yönelik ciddi bir tehdit olduğunu söyleyen Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş şöyle devam etti:

“Küresel düzeyde ülkelerin iklim krizi diplomasileri devam ediyor. Ve artık iklim değişikliği politikası, her ülkenin istediği gibi sanayi üretemeyeceği, ekolojik standartlara bağlı yeni bir aşamaya geçiyor. Çevreci politika, artık dünyayı dönüştürmek adına ticareti de içine alan, ülkelerin elindeki önemli bir koz. İlk bölümünü Business Sweden işbirliğinde düzenlediğimiz Sustainability Talks webinar serimizde Covid-19 sonrası İsveç moda markalarının sürdürülebilir üreticilerle çalışma stratejilerini irdelemiştik. Özellikle ihracatımızın yüzde 80’nini gerçekleştirdiğimiz AB, 2021’den itibaren somut adımlar atmaya başlayacak. Bu yüzden atık maddelerin değere bindiği bir pazar oluşturmalıyız. Bunun için en baştan başlamalıyız. Ekonomik tasarım, ürünlerin kullanma sürelerini büyük oranda etkiliyor. Geri dönüşüm yüzde 80 buna bağlı.”

EİB, düşük karbonlu ekonomik büyümenin itici gücü

Sertbaş, döngüsel ekonominin iyi bir analiz ve planlama gerektiren, beşikten mezara kadar devam eden bir süreç olduğunu ancak böyle geri dönüşüm çarkının döndürülebileceği görüşünde.

“1 Ocak-20 Aralık döneminde Türkiye geneli konfeksiyon ihracatımız 16,5 milyar dolara ulaştı. Ege Bölgesi’nden yapılan konfeksiyon ihracatımız ise 1,2 milyar dolar tutarında gerçekleşti. Biz her zaman geleceği tasarlayan, geleceği öngören, yeni bir yol açan ve işleri hızlandıran taraf olduk. Ekonomide katma değer zinciri, inovasyon ile büyütülür. Ve inovasyon insan hakları, çevreyi gözeten, koşulları iyileştiren gerçekçi atılımlar ile mümkündür. Bu yüzden yıllardır sektörümüzde sürdürülebilirlik bilincinin artması için canhıraş çabaladık. Evrensel bir sözleşme olan BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (UN Global Compact) ilk imza atan bizdik. Sürdürülebilirlik çalışma grubumuzu kurduk. Sürdürülebilirlikle ilgili UR-GE projesi, Moda Devrimi Sergisi gibi birçok organizasyon ve proje düzenledik. Bu sene 15’incisini yaptığımız EİB Moda Tasarım Yarışmamızın temasını da sürdürülebilirlik ekseninde oluşturduk.”