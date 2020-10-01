Hazırgiyime yüksek ölçekli yatırım çağrısı

01 Ekim 2020

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

Hazırgiyimde global pazarlardan Türkiye’ye yönelen siparişlerdeki artış, kapasite sorununu gündeme getirdi. Dış pazarlardan gelen talebin hızlı arttığını dile getiren hazır giyim temsilcileri, yaşanabilecek kapasite sorununa dikkat çekerek, büyük ölçekli yatırım çağrısı yaptı.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hadi Karasu, değişen tedarik zincirinde Türkiye’nin stratejik konumu ve üretimdeki yetkinliği sayesinde alım gruplarının yönünü Türkiye’ye çevirdiğini belirterek, “Hızla büyük ölçekli yatırımlara ihtiyacımız var. Böylesine ilave kapasite için bölgesel teşvikler yerine hazırgiyim yatırımlarının yurt genelinde desteklenmesi gerekiyor” dedi. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe de normalleşmenin hızlanması ile birlikte kapasite ihtiyacının daha fazla artacağını vurguladı. 8-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan, bu yıl pandemi nedeniyle online düzenlenecek olan 13’üncü İstanbul Moda Konferansı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Karasu, salgınla birlikte dünya tedarik zincirinin de değiştiğini belirterek, Çin’deki üretimlerini durdurup bölgeye dönmeye çalışan markaların son haftalarda Türkiye’deki üreticiler ile iletişime geçtiğini söyledi. Karasu, “Çin 2019’da 35,9 milyar doları ABD’ye olmak üzere toplamda 170 milyar dolarlık hazır giyim ihracatı gerçekleştirdi. Bu pastadan yüzde 10 pay alabilmek için bile mevcut ihracatımız kadar kapasite yaratmamız gerekiyor. Yani hızla büyük ölçekli yatırımlara ihtiyacımız var. Böylesine ilave kapasite için bölgesel teşvikler yerine hazır giyim yatırımlarının yurt genelinde desteklenmesi ile gerekiyor” dedi.

“Salgın döneminin kaybını büyük oranda telafi ettik”

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe de son 4 ayda salgın döneminin kaybını büyük ölçüde telafi ettiklerini söyleyerek, "Ocak-eylül döneminde geçen yıla göre hâlâ 9,2 eksideyiz ancak siparişlere bakılırsa önümüzdeki 3 ayın da iyi geçeceğini söyleyebilirim. Maske ve tıbbi giysilerin de katkısı ile yılı büyük olasılıkla 17 milyar dolar civarında kapatacağız” dedi. “Özellikle Eylül’de AB’ye ihracatta yakaladığımız yüzde 24’lük artışın altını çizmek istiyorum” diyen Gültepe, “Çin ile ticaret savaşı nedeniyle ABD’den önemli bir yönelim var ” diye konuştu.

İÇ PAZAR YÜZDE 13 DARALDI



Hadi Karasu salgın sürecinde 30 milyar dolar seviyesinde bulunan iç pazarda da dünyaya paralel olarak yaşanan daralmanın yüzde 13 olarak gerçekleştiğini söyledi. 2019’un Ocak – Ağustos döneminde 54,7 milyar TL olan kartlarla giyim ve aksesuar harcamalarının bu yılın aynı döneminde 47,7 milyar TL’ye gerilediğini söyleyen Karasu, “Hazır giyimde yüzde 9,2’lik yıllık enflasyona rağmen harcamaların geçen yılın yüzde 87’sinde kalması iç pazardaki daralmanın boyutlarını net bir şekilde ortaya koyuyor. İç piyasa için bir takım tedbirler alınması gerekiyor” dedi.