HCOB Başekonomisti Euro Bölgesi ocak PMI verilerini değerlendirdi

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası'nın açıkladığı verilere göre, Euro Bölgesi'nde ocak ayında şirket faaliyetlerinde artış yaşandı. Euro Bölgesi'nde bileşik PMI ocakta 50,2'ye, imalat sanayi 46,1'e yükseldi. Hizmet sektörü PMI ise 51,6'dan 51,4'e indi.

"Özel sektörde temkinli büyüme söz konusu"

Verileri değerlendiren HCOB Başekonomisti Cyrus de la Rubia, "Euro Bölgesi’nde özel sektör iki aylık küçülmenin ardından ocak ayında temkinli büyüme durumuna geri döndü" ifadesini kullandı.

Bu dönemde üretim sektöründeki baskının bir miktar hafiflediğine işaret eden Rubia, hizmet sektörünün ise orta düzeyde büyümeye devam ettiğini belirtti.