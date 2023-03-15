HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

İYİ Parti, "deprem felaketinin gölgesinde gerçekleştirilecek seçimlerin her türlü şaibeden, tartışma, belirsizlik ve kavgadan uzak, güvenlikle sonuçlanması için alınacak tedbirler" konusundaki genel görüşme önergesinin bugün ele alınmasını Genel Kurula grup önerisi olarak getirdi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde on binlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini, kayıpların bulunduğunu, 100 binden fazla kişinin yaralandığını söyleyerek, "Cumhurbaşkanı, seçimi 14 Mayıs olarak ilan etti. Seçimler, 18 Haziran'da yapılsaydı belki birçok eksiklik giderilebilirdi." dedi.

Şaibeye açık bir durum

Ölümler ve kayıpların seçmen kütüğünde yer alacağını savunan Sunat, afet bölgesinde oy kullanacak vatandaşlar için parmak boyası uygulaması talep etti.

"Spekülasyonlara, şaibeye açık bir durumun bulunduğunu" öne süren Sunat, "Gelin, parmak boyası için bir kanun teklifini hep birlikte oylayalım, anayasa değişikliği yapalım." dedi.

Sunat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı Meclise davet ederek, "Gelin, sorularımıza cevap verin. Genel görüşme açılsın." diye konuştu.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, seçim güvenliği için Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilan edilen OHAL'in kaldırılması gerektiğini söyledi.

Seçim standartları açısından demokratik olmayan bir seçimle karşı karşıya olduklarını iddia eden Koç, "Halkımız şunu bilsin, bütün önlemleri alacağız, bu iktidarı önümüzdeki seçimde kesinlikle göndereceğiz." dedi.

"En ufak kuşku bırakmayalım"

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, altılı masa olarak seçim güvenliği konusunda oluşturdukları komisyonlarla çalışma yaptıklarını belirtti.

Seçmen sayısındaki değişimi, vatandaşlık kazananların sayısını kontrol ettiklerini anlatan Emre, "Sandığa giderken insanların içinde en ufak kuşku bırakmayalım. Bundan niye kaçınıyorsunuz?" ifadesini kullandı.

CHP'nin 280 bin sandık görevlisi olacağını bildiren Emre, "Hepsini bugünden aradık, nerede görev yapacaklarını, hangi gün, hangi vasıtayla oraya varacaklarını bile çalıştık, belirledik. Biz üstümüze düşeni yapacağız, tek bir oyun çalınmaması için mücadele edeceğiz. Depremzedeler başta olmak üzere seçmenlere ve ülkemizde yaşayan tüm yurttaşlara saygınız varsa bunu şeffaf şekilde TBMM eliyle yürütelim. Bu nedenle genel görüşme açılmasını destekliyoruz." diye konuştu.

"Bir kuşku imalatı içinde olmayın"

AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, seçimleri Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yaptığını, Meclisin, seçimleri yönetmek gibi bir görevinin bulunmadığını kaydetti.

Her türlü öneri ve teklife açık olduklarını aktaran Özel, "Seçimleri, bütün siyasi partiler milletin huzurunda el birliğiyle yapıyoruz. Seçim güvenliğini, sandık güvenliğini, sizden daha fazla istiyoruz." dedi.

Bütün siyasi partilerin ilçe seçim kurulunda, sandık kurulunda temsilcisi bulunduğuna dikkati çeken Özel, "YSK'de alınan bütün kararlarda siyasi partilerin de temsilcileri bulunuyor. Alınan kararların hepsi oradaki temsilcilerin gözü önünde, şeffaf şekilde işliyor. Deprem bölgesinde mağdur olan vatandaşlarımız var, onların kayıt altına alınması için çok uğraş veriyoruz. Aynı uğraşı sizlerden de bekliyoruz. Gelin, deprem bölgesinde yaşayan, başka yere göç eden vatandaşlarımızın kolay şekilde seçmen kütüklerine kaydedilmesine, oylarını kullanmasına el birliğiyle sizler de katkıda bulunun." değerlendirmelerinde bulundu.

Gelin millete yaklaşımlarınız, taahhütlerinizle yarışalım

İçişleri Bakanlığının bu konuda kolaylaştırıcı işlemler yaptığını anlatan Özel, "AK Parti olarak tüm seçmenlerin oy vermesi yani en kutsal hakkının yerine getirilmesi için üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Burada bir kuşku imalatı içinde olmayın. Seçimler, 1950'den bu yana YSK gözetiminde yapılıyor. En iyi yaptığımız işlerden biri seçim. Deprem dolayısıyla hemen arkasında 'Seçimler ertelenemez.' diyen sizlerdiniz. Cumhurbaşkanımız bu tarihi belirttikten sonra ne oldu da şimdi 'Seçimler 18 Haziran'da olsaydı.' diyorsunuz?" sözlerini sarf etti.

Parmak boyası uygulamasının 2010'da yürürlükten kalktığını anımsatan Recep Özel, "Şu anda bunları Filipinler, Etiyopya ve Uganda uyguluyor. Türkiye, Uganda değil. Türkiye, kimlik numarasına geçtikten sonra seçim sistemimizde mükerrer seçmen, bir başka kişinin yerine oy kullanma yok. Bütün siyasi partiler, sandıklara sahip çıksın. Sonra seçimin mağlubiyetini bunlara bağlamayın. Gelin, millete yaklaşımlarınız, taahhütlerinizle yarışalım." görüşünü dile getirdi.

HDP'nin "depremin neden olduğu sağlık sorunları" ile ilgili araştırma önergesinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerisi de müzakerelerin ardından kabul edilmedi.

Bu arada CHP'nin "balıkçıların, su ürünleri sektörünün ve paydaşlarının sorunları" konusundaki grup önerisi, müzakereler tamamlandıktan sonra geri çekildi.