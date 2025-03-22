Heathrow Havalimanı, elektrik kesintisi sonrası yeniden açıldı
Londra’daki Heathrow Havalimanı, trafo yangınının neden olduğu elektrik kesintisi nedeniyle kapanmasının ardından yeniden hizmete girdi. Olaydan dünya genelinde bin 350’den fazla uçuş ve binlerce yolcu etkilenirken, yetkililer yaşanan aksaklıklardan dolayı özür diledi. Güvenlik güçleri, herhangi bir sabotaj kanıtı bulunmamasına rağmen ihtimali göz ardı etmiyor.
İngiltere'nin başkenti Londra’da bulunan Heathrow Havalimanı, trafo yangınının yol açtığı elektrik kesintisi nedeniyle yaşanan aksaklıkların giderilmesinin ardından yeniden açıldı. Çok sayıda uluslararası havayolu firması uçuşlarını gerçekleştirirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Dünya genelinde bin 350’den fazla uçuş ve binlerce yolcunun etkilendiği olay sonrası havalimanı yetkilileri özür diledi. Heathrow çevresinde yaşayanlar ise bölgedeki güvenlik açığına dikkat çekti.
Londra Polis Teşkilatı’nın terörle mücadele birimi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında herhangi bir sabotaj kanıtına ulaşılamasa da güvenlik güçleri ihtimali göz ardı etmiyor.