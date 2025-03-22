Heathrow Havalimanı, elektrik kesintisi sonrası yeniden açıldı

İngiltere'nin başkenti Londra’da bulunan Heathrow Havalimanı, trafo yangınının yol açtığı elektrik kesintisi nedeniyle yaşanan aksaklıkların giderilmesinin ardından yeniden açıldı. Çok sayıda uluslararası havayolu firması uçuşlarını gerçekleştirirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Dünya genelinde bin 350’den fazla uçuş ve binlerce yolcunun etkilendiği olay sonrası havalimanı yetkilileri özür diledi. Heathrow çevresinde yaşayanlar ise bölgedeki güvenlik açığına dikkat çekti.

Londra Polis Teşkilatı’nın terörle mücadele birimi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında herhangi bir sabotaj kanıtına ulaşılamasa da güvenlik güçleri ihtimali göz ardı etmiyor.