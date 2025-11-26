Heathrow Havalimanı’nın üçüncü pisti için 49 milyar sterlin harcanacak

İngiltere'de hükümet, Heathrow Havalimanı’nın üçüncü pisti için gereken 49 milyar sterlinlik paketi kabul etti.

Karar, geçen ocak ayında Maliye Bakanı Rachel Reeves’in ekonomik büyümeyi desteklemek ve yıllardır süren belirsizliği sona erdirmek amacıyla üçüncü pisti inşa etme taahhüdünün ardından geldi.

Plan, daha ucuz bir alternatif sunan Arora Group’un teklifine kıyasla tercih edildi. Hükümet, üçüncü pistin hangi şirket tarafından inşa edileceğini açıklamadı. Projenin sahibi ve ana geliştiricisi Heathrow Airport Limited olacak.

Belirtilen tutarın yaklaşık 15 milyar sterlini hâlihazırda planlanan modernizasyon çalışmalarından oluşurken, pistin inşası, M25 otoyolunun yönlendirilmesi ve yeni terminal eklenmesinin maliyeti yaklaşık 33 milyar sterlin olarak hesaplanıyor. Yeni pistten uçuşların 2035’te başlaması, planlama izninin ise 2029’a kadar alınması hedefleniyor.

Ücret artışından endişe duyuluyor

Avrupa’nın en yoğun havalimanı olan Heathrow, iki pistle kapasitesinin sınırında çalışıyor. Rakipleri Paris Charles de Gaulle ve Frankfurt dört, Amsterdam Schiphol ise altı piste sahip. Hükümet, Heathrow’un tam uzunlukta pist planını “en uygulanabilir seçenek” olarak tanımladı.

Heathrow yönetimi kararı memnuniyetle karşılarken, havayolları artabilecek ücretlerden endişeli. Avrupa'nın en büyük üçüncü şirketi International Airlines Group (IAG), projenin maliyetine ilişkin ciddi çekinceleri olduğunu belirtti.