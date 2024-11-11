Hedef: 10 yılda 325 milyar dolar! Japonya'dan çip üretimine dev destek

Japonya, çip endüstrisinde kendine yetebilmek ve küresel rekabette güçlü bir konum elde etmek için kapsamlı bir yatırım planı hazırlıyor. Hükümetin yeni tasarısında, çip üretim kapasitesini artırmak amacıyla sektöre 10 trilyon yen (yaklaşık 65 milyar dolar) destek sağlanması öngörülüyor. Plan, özellikle çip döküm girişimi Rapidus’u ve yapay zeka çip tedarikçilerini hedef alıyor.

Japonya, çip endüstrisini geliştirmek için bir yasa tasarısı hazırlarken, bu girişimin bir sonraki parlamento oturumunda sunulması planlanıyor. Bu strateji, çip sektöründe Japonya’nın kendine yeterliliğini sağlama amacını taşıyor.

Hükümetin onayına sunulacak bu kapsamlı ekonomik paketle, ülkede çip üretimine kamu ve özel sektör tarafından önümüzdeki 10 yılda 50 trilyon yen (yaklaşık 325 milyar dolar) yatırım yapılması hedefleniyor.

Böylece Japonya, çip teknolojilerinde küresel rekabet gücünü artırarak dışa bağımlılığı azaltmayı planlıyor. Planın onaylanmasının ardından 22 Kasım’da kabine tarafından kabul edilmesi bekleniyor.