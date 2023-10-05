“Hedef, 3 yıl sonra fuarda yüzde 20 yabancı katılımcı"

Mehtap HALICI

Türk turizm sektörü için fuar, ulusal ve uluslararası turizm profesyonellerini bir araya getirdi. Fuarın açılışını yapan Dream Project Ceo ve Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Ataman, son yıllarda Türkiye turizminin atağa kalktığını, yerli-yabancı turist anlamında dünyanın dikkat çeken ülkeleri arasında yer aldığını ifade etti.

Ataman, “Fuarımızda 200 stantlı katılımcı firma yer alıyor. 15 bin profesyonel ziyaretçi bekliyoruz. 3 yıl sonra fuarın yüzde 20'sinin yabancı katılımcılardan oluşmasını hedefliyoruz. Dünya çapında bir fuar olmayı amaçlıyoruz” diye konuştu. Ataman, turizmde elde edilen başarıları daha ileri taşımak için girişimlerini hızlandırdıklarını ifade etti.

Pazar çeşitliliğine İTF olarak çok büyük önem verdiklerine vurgu yapan Volkan Ataman, “Bu doğrultuda Amerika’dan Japonya’ya, Afrika’dan Ortadoğu’ya, Avrupa’dan Asya’ya Baltıklar’dan Avrasya’ya kadar 50 ülkeden 250 uluslararası satın almacıyı fuarımız kapsamında İstanbul’da ağırlıyoruz" ifadelerini kullandı.