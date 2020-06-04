"Hedef; kendine yeten Türkiye"

04 Haziran 2020

Yasemin SALİH

Türkiye’nin koronavirüs sürecinden daha az kayıpla çıkabilmesi için yürütülen mücadelede şirketler kadar sivil toplum kuruluşları da öne çıktı. Yaklaşık 400 üyesiyle 15 yıla yakın zamandır faaliyet gösteren Tüm Bürokrat ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) da bu dönemde doğru bilgilendirme ve sonuç odaklı çalışmalarıyla fark yaratan buluşmalara imza atıyor. Pandeminin ilk döneminde 3 bini üyelerine olmak üzere 10 bin maske bağışında bulunan TÜMBİFED, koronavirüsle ilgili bir de kamu spotu başvurusu gerçekleştirdi.

Federasyonun bir buçuk yıldır başkanlığını yürüten Cemil Bilge, çalışmalarının odağında, “Kendi kendine yetebilen Türkiye” mottosunun yer aldığını belirtti. Federasyon bünyesinde yarısından fazlası profesör unvanlı 135 akademisyen olduğunu vurgulayan Bilge, bu fikir ve bilgi havuzunu koronavirüs sürecinde değere dönüştürmek için çalıştıklarını ifade etti.

Tarımdan, spora, eğitimden tekstile kadar birçok alanda sosyal sorumluluk ve toplumsal fayda çalışmaları yürüttüklerini anlatan Bilge, “Bu vatana sevdamız var. Her şartta, her alanda elimizdeki kaynakları bu sevdaya adadık. Federasyon bünyesinde, 34 ulusal ve uluslararası komisyonun başkanı ve üyeleri, kendi alanlarında başarılar elde etmiş, ülkemize faydalı projeler ve yorumlar katmış isimler var. Bu kaynağı koronavirüs sürecinde ülkemizin hizmetine sunmak için toplantılar düzenliyoruz. Problemleri çözmeye, toplumu aydınlatmaya odaklanıyoruz” diye konuştu.

Kendi bilim kurullarını oluşturuyor

TÜMBİFED içerisinde üyelerin uzmanlık alanları da göz önünde bulundurularak, 13 ayrı komisyon kurulmuş. Bu komisyonların kendi alanlarında fikir önderi haline gelmesini hedeflediklerini belirten Bilge, koronavirüsle birlikte, “Evde kal” sürecinde online toplantılar düzenlediklerini dile getirdi. Kendi içlerinde özel bilim kurulları oluşturduklarını da söyleyen Bilge, şöyle devam etti: “Kronik sorunlara odaklanıyoruz. Toplantıların çıktılarıyla bir öneriler paketi oluşturuyor ve devletin dikkatini çekmeye çalışıyoruz. İlk toplantılarımızı yaptık. Bunlardan biri tarımla ilgili oldu. Tarım Bilim Kurulu oluşturduk. Hasat zamanı geldi. Yapılması gerekenler, dijitalleşmeye geçiş gibi konular ele alındı. Bir de koronavirüsün ekonomiye etkilerinin konuşulduğu bir toplantı yapıldı. Önemli akademisyenler sunumlarıyla sorunlar ve çözüm yollarına dikkat çekti. Her iki toplantının sonuçları ve öneriler tek kitapta toplanacak ve ilgili kamu kuruluşlarına sunulacak. Özellikle tarımda hızlı aksiyon alınması gerekiyor.”

Spor konusunda da bir bilim kurulu oluşturduklarını anlatan Bilge, sporun her alanında virüsün etkilerinin bulunduğuna ve bunlar için çözüm yollarının masaya yatırılacağına dikkat çekti.

Kronik sorunlarla ilgili komisyonlar kuruldu

TÜMBİFED bünyesinde yer alan komisyonlar şu şekilde sıralandı.

• KKTC Sosyal ve Ekonomik İşbirliği Araştırma Komisyonu

• Ülkeler Arası Sosyalleşme ve Kültürel İlişkileri Geliştirme Komisyonu

• Tekstil Dokuma Geliştirme Komisyonu

• Kadın ve Aile Birliği Komisyonu

• Akademi, Kültür ve Bilim Komisyonu

• Eğitim Komisyonu

• Çevre Komisyonu

• Gastronomi Komisyonu

• Güzel Sanatlar Komisyonu

• Sosyal ve Kültürel İşler Komisyonu

• Spor Komisyonu

• Vizyon ve Yaşam 2023 Komisyonu

• STK Dayanışma Komisyonu