Hedef; tarihin en yüksek ihracatına ulaşmak

2022 yılının ikinci yarısında yaşanan çip krizinin etkilerinin azalması ile yıl sonu hedeflerinin üzerinde rakamlara ulaşılacağına inandıklarını vurgulayan OİB Başkanı Baran Çelik "Mart ayında gerçekleştirdiğimiz 3.3 milyar dolarlık rekor ihracat bize bu hedefe ulaşmak için güçlü bir motivasyon sağladı’’ diye konuştu.

Genel Kurulda geçtiğimiz dönemdeki faaliyetleri ve hedeflerini içeren bir sunum gerçekleştiren Çelik,“Geçtiğimiz yıl tüm zorluklara rağmen ihracat rakamımız 31 milyar dolara ulaştı. Türkiye’nin dünya çapındaki toplam üretimine baktığımızda ülkemiz Fransa’nın hemen arkasında 13. sırada bulunuyor. Bu anlamda hem Fransa’yı hem de Endonezya’yı geçme olasılığımız bulunuyor.

Ticari araçlarda Avrupa Birliği 27 ülkeleri arasında birinci sıradayız. Binek araçlarda altıncı, toplam üretimde ise dördüncü sırada bulunuyoruz. Avrupa Birliği 27 ülkelerinde toplam araç üretiminin yüzde 13’ü ülkemizde gerçekleşiyor."

Son dönemde 17 bin katılımcının iştiraki ile 96 eğitim programı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Baran Çelik “20’den fazla fuar ve heyet programı gerçekleştirdik. Yurt dışında gerçekleştirilen birçok fuara milli katılım sağlayarak uluslararası alanda yeni çalışma alanları arayışımızı sürdürdük. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışmamızı başarıyla gerçekleştirdik. Sektörümüzün vizyonunu genişleten çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi