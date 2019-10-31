“Hedef ülkeler için rehber hazırlıyoruz”

31 Ekim 2019

Osman KILIÇ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İstanbul Anadolu Yakası OSB bünyesinde DEİK İrtibat Ofisi'ni faaliyete geçirdi. Açılışında konuşan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, DEİK’in ve iş konseylerinin yurtiçinde, ve yurtdışında ticaret ve yatırım fırsatlarını araştırıp üyeleri bu bağlamda teşvik ettiğini belirterek, “Türk İş dünyasının, yurtdışına açılan iş platformuyuz. Mottomuz, ticari diplomasi” dedi. Olpak, irtibat bürosunun DEİK ve OSB üyeleri arasında bir köprü olmasını hedeflediklerini söyledi. Olpak, DEİK olarak ülke bazlı iş konseyleri ile çalışan bir sistematikleri bulunduğunu ifade ederek, ülke iş konseyleri altında faaliyet gösterdiklerini, her bir iş konseyinin ayrı bir dernek gibi çalıştığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı’nın ihracatta hedef ülke olarak belirlediği Çin, Rusya, Hindistan ve Meksika'ya daha odaklı bir şekilde yöneldiklerini belirten Olpak, “Bu ülkelerle ilgili, hem Pazar Rehberleri hazırlıyor, hem de paydaşlarımızla, eylem planımızı kapsamlı bir biçimde çalışıyoruz. Yakın zamanda kamuoyuna sunacağız" dedi.

İrtibat ofisi anlam taşıyor

Anadolu Yakası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çökmez de önemli bir misyon üstlenmiş olan DEİK’in OSB’de açtığı irtibat ofisinin kendileri açısından ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, “Ülkemizin mevcut pazarlarda payının genişletilmesi ve yeni pazarlara erişim konusunda Ticaret Bakanlığımızın önderliğinde DEİK’in ülkemize sağladığı ve sağlayacağı katma değer her geçen yıl artış gösterecektir” dedi.