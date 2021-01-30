Hedef ürün ihracatına ek destek

Ticaret Bakanlığı katma değeri yüksek ihracatın sürdürülebilir şekilde artırılması amacıyla hedef ülkelere yönelik hedef ürün ihracatına DFİF kaynaklı ilave destek verecek.

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre, yurt dışı fuar destekleri kapsamında hedef ülke ve ürün alanında faaliyet gösterenlere metrekare başına sağlanan kira desteği yüzde 75 olacak.

Hedef ülkelere yönelik sektörel ticaret heyeti programlarına verilen destek oranı, mevcut desteğin 15 puan üzerinde olacak.

Yurt dışında birim marka ve tanıtım desteği de aynı şekilde 15 puan artırılarak uygulanacak. İşbirliği kuruluşları tarafından kurulan Türkiye Ticaret Merkezlerine ilişkin destek ise 20 puan artırılmış olarak uygulanacak.

Karar uyarınca, 2 Aralık 2016’dan önce açılan yurt dışı birimlerin kira harcamalarına ilişkin destek oranı sınai ve ticari şirketler için yüzde 60, ticari şirketler için yüzde 50 oranında uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş güncel hedef ülke ve sektörler şunlar

Hedef ülkeler:

ABD, Brezilya, Çin, Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Şili ve Rusya.

Hedef sektörler:

Makine, otomotiv, elektrik-elektronik, kimya ve gıda endüstrisi