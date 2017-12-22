"Hedefimiz ihracatın yüzde 27'sine destek olmak"

22 Aralık 2017

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) tarafından Tepekule Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu. Yıldırım, kredi büyüklüğü açısından Türkiye'nin 9'uncu bankası olduklarını söyledi.

İhracat kredilerinin yüzde 46'sını Türk Eximbank’ın verdiğine dikkati çeken Yıldırım, "Türk Eximbank olarak 635 personelimizle İstanbul’da genel müdürlüğümüz, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 11 şubemiz ve 5 irtibat büromuzla hizmet veriyoruz. Ülke ihracatının yüzde 25'inin finansmanını sağladık. Türkiye'nin en büyük alacak sigortası şirketiyiz. Kredi, sigorta ve garanti ile tüm hizmetleri tek çatı altında veren bankayız." ifadelerini kullandı.

Eximbank kredilerinin diğer bankalara göre daha uygun olduğuna değinen Yıldırım, döviz kredilerinde ortalama yüzde 2,59, Türk lirası kredilerinde ise 7 puanlık bir avantaj sunduklarını dile getirdi.

Yıldırım, Türk Eximbank olarak 2017 hedeflerine çok yaklaştıklarını, 2018'de de 46 milyar dolarlık destek büyüklüğüne ulaşmayı hedeflediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Eximbank bir yandan organizasyon yapısını dönüştürürken bir yandan da bankayla belirli bir geçmişi olan, güvenilir, önceden tahsilat sorunu yaşanmayan firmaların derecelendirilmesinin önünü açacak altyapı çalışmalarını tamamladı. Haziran ayından bu yana firmaların teminat mektubu dışındaki teminatlarla da kredi kullanabilmesinin önünü açtık. Son üç yılda kredi ve sigorta desteklerini ortalama yüzde 16 artırdık. 2018 hedefimiz, ülke ihracatının en az yüzde 27’sine destek olmak."

Kaynak: AA