Hedge fonlardan Avrupa hisselerinde tarihi satış

Mart ve Nisan aylarında hedge fonlar, Avrupa hisse senetlerinde rekor düzeyde satış yaptı. Yatırımcılar bu iki aylık dönemde işlem günlerinin üçte ikisinde net satıcı pozisyonundaydı. Bu gelişme, Goldman Sachs tarafından hazırlanan yatırımcı notunda, son 10 yılın en büyük satış dalgası olarak tanımlandı.

Reuters'ın haberine göre; yatırımcıların satış kararında iki temel etken öne çıktı: ABD Başkanı Donald Trump’ın gündeme taşıdığı yeni gümrük tarifeleri ve Euro’nun dolar karşısında hızla değer kazanması. Bu ikili baskı, ihracat odaklı Avrupa ekonomileri için ciddi bir tehdit oluşturdu.

Otomotiv ve lüks hisselerde baskı arttı

Goldman Sachs raporunda, hedge fonların tarifelere en duyarlı sektörlerden olan otomotiv ve lüks tüketim şirketlerinin hisselerine odaklandığı belirtildi. Düşük kazanç açıklamalarının ardından bu hisselerdeki satışların hız kazandığı ifade edildi.

Kısa pozisyonlar ve koruma amaçlı işlemler öne çıktı

Fonlar, yalnızca hisse satışı yapmakla kalmadı; Avrupa endekslerinin değer kaybetmesinden kazanç sağlamak amacıyla defansif stratejilere de yöneldi. Özellikle kısa pozisyonlar üzerinden yapılan bu işlemler, piyasalardaki düşüş beklentisini yansıtıyordu. Ancak Trump’ın açıkladığı 90 günlük tarife duraklamasının ardından birçok hedge işlemi kapatıldı.