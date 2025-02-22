Hedge fonlarının tahtı sarsılıyor! Wall Street’te yeni trend 'özel krediler'
Wall Street’in yeni milyarderleri, finans dünyasında geleneksel yatırım yöntemlerini sarsıyor. Bir zamanlar yalnızca hedge fon yöneticileri ve kaldıraçlı satın alma ustalarıyla anılan sektör, artık özel kredi (private credit) alanında servet kazanan isimlerle dolu. Bu sektör, küçük ve orta ölçekli şirketlere doğrudan kredi sağlama işine odaklanarak son 10 yılda 1,6 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaştı. BlackRock gibi dev yatırım şirketleri, özel kredi firmalarını satın alarak bu alanda büyük kazançlar sağlarken, 18 özel kredi yatırımcısının toplam serveti 61 milyar doları aştı. İşte detaylar.
Wall Street’te servet dengeleri değişiyor. Geleneksel yatırımcılar yerine, özel kredi (private credit) sektörü son yıllarda milyarderlerin yeni adresi haline geldi. Eskiden yalnızca büyük hedge fon yöneticileri ve kurumsal yatırımcılarla anılan sektör, artık küçük ve orta ölçekli şirketlere doğrudan kredi sağlayan özel yatırımcıların servet kazanmasıyla dikkat çekiyor.
Son on yılda 1,6 trilyon dolara ulaşan özel kredi sektörü, yatırımcılara yüksek getiriler ve büyük fon yönetim ücretleri sağladığı için hızla büyüdü. BlackRock gibi dev yatırım şirketleri, özel kredi firmalarını satın alarak bu alanda büyük kazançlar sağladı.
Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, 18 özel kredi yatırımcısının toplam serveti 61 milyar doları aştı. Öne çıkan isimler arasında Ares Management’ın kurucusu Tony Ressler ve Blue Owl Capital’deki dört yeni milyarder bulunuyor. Bazı özel kredi devleri yıllardır bu alanda çalışarak bugünkü servetlerini inşa etti.
Bloomberg'ün haberine göre, listedeki milyarderlerin yarısı bu yıl ilk kez hesaplandı ve önümüzdeki yıllarda daha fazla özel kredi milyarderinin ortaya çıkması bekleniyor.