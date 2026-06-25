Helal belgeli ithal ürünlere TAREKS denetimi geliyor

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Helal uygunluk belgesi taşıyan ithal ürünlere yönelik denetimlerde yeni dönem başlıyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Helal Uygunluk Belgeli Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenleme ile ithalat yoluyla iç piyasaya sunulacak ürünlerde yer alan helal uygunluk işaretleri ve belgelerinin haksız ticari uygulamaya dönüşmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Tebliğ, aynı zamanda aldatıcı ticari uygulamalara karşı tüketicinin korunması ve ürünlerin ilgili mevzuata uygunluğunun sağlanması açısından önem taşıyor.

Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ile Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi kapsamında ithal edilecek ve Helal Akreditasyon Kurumunun akreditasyon hizmeti verdiği uygunluk değerlendirme alanlarına giren ürünleri kapsıyor.

Bu kapsamda ürün ithal etmek isteyen firmaların, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ çerçevesinde TAREKS'te tanımlı olması gerekecek.

Başvurular sistem üzerinden yapılacak

Helal uygunluk denetimlerine ilişkin başvuru, denetim ve bildirim süreçleri TAREKS üzerinden yürütülecek.

Tebliğ kapsamındaki ürünlerin ithalatında denetim birimlerine yapılacak başvurular, firma adına yetkilendirilen kullanıcılar tarafından Bakanlığın internet sayfasında yer alan TAREKS aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Ürünlerde bulunan herhangi bir helal ibaresine ilişkin belgelerin de sisteme yüklenmesi zorunlu olacak.

Mevzuata aykırı ürüne izin verilmeyecek

İthalat denetimi sonucunda ürünün ilgili mevzuata aykırı olduğunun belirlenmesi halinde, söz konusu ürünün helal beyanıyla ithalatına izin verilmeyecek.

Ancak ithali uygun görülmeyen ürün ya da ambalajı üzerindeki helal uygunluk ibaresinin, denetim birimi tarafından uygun bulunan bir yöntemle çıkarılması halinde ürünün ithalatına izin verilebilecek.

Tebliğ, yayımlanmasından 3 ay sonra yürürlüğe girecek.