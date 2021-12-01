Helal jelatinde standartlar belirlendi

İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT), İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) ve Discover Events işbirliği ile düzenlenen 8. İİT Helal Expo ve 7. Dünya Helal Zirvesi’ne katılım gösteren Gelner Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Uğur Başyiğit, yeni pazarlara ulaşım sağlaması açısından fuarın ve zirvenin büyük katkı sunacağını söyledi.

Bu yıl çok önemli bir yeniliğin olduğuna işaret eden Başyiğit, şunları kaydetti: “Geçmiş seneler de düzenlenen zirveler ışığında SMIIC Teknik komitesi toplanarak yeni jelatin standardını yayınladı. Bu sayede jelatin üretiminde helal standartlara uygun ürünlerimizle yeni pazarlara ulaşım sağlanması, sektörel gelişmelerin yakından takip edilmesi ve helal belgeli ticaret hacminin artırılması açısından 8. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo ve 7. Dünya Helal Zirvesi bizim için büyük önem arz ediyor. Fuar ve Zirve’de yapılacak görüşmelerin helal pazarında jelatin kullanımının yoğurt, ilaç, kozmetik gibi alanlarda yaygınlaşmasının önünü açacağını düşünüyoruz. Ülkemiz ne yazık ki Helal pazarında hak ettiği yerde değil. Tabii düzenlenen Helal Expo ve 7. Dünya Helal Zirvesi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de hem dünya helal pazarının büyümesi için hem de ülkemizin bu pazardan hak ettiği yeri alabilmesi için çok büyük bir fırsat sunuyor.”

“Helal hassasiyetine uygun gıdaların üretilmesine katkımız sürecek”

Şirket olarak yürüttükleri ürün çalışmalarına dair bilgi veren Başyiğit, “Gelner Gıda olarak tüm çalışmalarımızı, sahip olduğumuz helal sertifikalarıyla Türkiye’deki tek üretici firma olarak yürütüyoruz. Dünya'da ve Türkiye'de ilk kez helal gıdaya uygun hayvansal kaynaklı yaprak jelatin, toz jelatin ve türevlerini üreterek hem ülkemizin ithalatçı olduğu bir hammaddeyi ülkemizde üreterek cari açığın kapanmasına katkı sağlamış olduk hem de helal jelatin üretimi ile 4 milyar Müslüman için büyük önem taşıyan helal hassasiyetine uygun gıdalar üretilmesine katkı sağlamış olduk ve olmaya da devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.