Kuraklıktan yaka silken çiftçi 'kırmızı altına' döndü: Sadece yağmur suyu yetiyor

İlçeye bağlı Serpil köyünde su sıkıntısı ve elma üretimindeki zorluklar nedeniyle alternatif ürün arayışına yönelen çitfçi, "kırmızı altın" olarak da bilinen safran üretimine başladı.

Hem fazla suya ihtiyaç duymayan hem de yüksek katma değer sağlayan safran için üretici Abdullah Gök, bölgede ciddi su sıkıntısı yaşandığını belirterek, "Bölge çiftçileri tankerlerle sulama yaptı. Biz de bu yüzden safranı tercih ettik" dedi.

Hiç sulamadan hasat yapacaklar

Safranın su tüketiminin oldukça düşük olduğuna dikkati çeken Gök, şöyle konuştu:

"Safran kışın yağan yağmurlarla yetinebilen bir bitki. Hasadımızı da mayıs-haziran aylarında yapacağımız için hiç sulamadan hasadımızı gerçekleştirmiş olacağız. Safranın iç pazarda da bir sorunu yok. Şu an mahsullerimizi çoktan sattık.

Serada da ayrıca salep, beyaz zambak, kara nergis ve kültür mantarı da yetiştiriyoruz. Bölgemizde elma üretimi artık zorlaştığı için elmaya alternatif olarak bu bitkileri tercih ettik. Şu an kapalı alanda topraksız yetiştirdiğimiz 40 bin safran kökümüz var. Bunları yeni köklerin üremesi için toprakla buluşturduk."

Gök, gelecek yıl kök sayısını 200 bine çıkarmayı planladıklarını sözlerine ekledi.