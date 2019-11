"Hem terörü bertaraf edeceğiz hem de ekonomimizi büyüteceğiz"

14 Kasım 2019

DÜNYA

İstanbul Ticaret Odası (İTO) kasım ayı olağan meclis toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, terörün Türkiye’ye karşı kullanılan kirli bir tezgâha dönüştüğüne dikkati çekerek “Son 15 ay içinde sadece ekonomik alanda değil, terörizme karşı da uluslararası düzeyde mücadele verdik. Hem askeri, hem diplomatik alanda önemli ve sonuç alıcı hamleler yaptık. Hem ülkemizi savunacağız, hem ülkemize yönelik terör saldırılarını bertaraf edeceğiz hem de ekonomimizi geliştirip büyüteceğiz” dedi.

Rekabetin sadece ekonomik alanla sınırlı olmadığını, çok rahat insanlık dışı yöntemlerin de kullanıldığını ifade eden Avdagiç şöyle konuştu: “Bu araçların en önde gelenlerinden biri de ne yazık ki terörizm. Biz bu yöntemi yakından biliyoruz. Çünkü 1980’den beri ülkemize yönelik sistematik olarak yürütülen böylesi bir tezgahla karşı karşıyayız. Bu hamleler sayesinde dünyanın büyük güçlerinin kapıştığı Suriye’de ülkemize karşı bir terör koridoru oluşturulmasına müsaade etmedik. İlk defa masada da kazandık."

“Terör ülkemize karşı bir koz olarak kullanılmıştır”

The Institute for Economics and Peace’in hazırladığı 2019 Küresel Terörizm Endeksi’nden rakamlar veren İTO Başkanı Avdagiç, rapora göre terörün dünyaya 2019 yılı tahmini maliyetinin 100 milyar dolar olduğunu kaydetti. Terörün Türkiye'ye bir koz olarak kullanıldığının altını çizen Avdagiç, “Türkiye, tüm gücünü ekonomiye değil, terörle mücadeleye harcamak zorunda bırakılmıştır" şeklinde konuştu.

“Fitch’i, diğerleri de örnek alacak”

Türkiye ekonomisindeki gelişmelere, uluslararası kuruluşların kayıtsız kalamadıklarına işaret eden Avdagiç, “Yaptıkları haksızlıkları göz ardı ederek, dengelenme sürecinin başarısını teslim etmeye başladılar. Mesela uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ekonomisinin görünümünü iyileştirdi. Bu, geç kalınmış bir iyileştirme. Ama çok uzun süredir Türkiye’ye karşı negatif bakmakta ısrar eden bir cephenin artık pozisyon değiştirdiğini göstermesi bakımından önemlidir. Fitch’in hareketlerinin diğer uluslararası derecelendirme kuruluşlarına örnek olacağını düşünüyorum” dedi.