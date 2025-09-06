Hemen herkesi yakından ilgilendiriyor! Fahiş rayiç bedele ayar geliyor! İşte masadaki seçenek...
Emlak rayiç bedellerinde fahiş artış ihtimali vatandaşın yoğun tepkisiyle karşılaştı. AK Parti kamuoyunda oluşan rahatsızlığın farkında... AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı, Yerel Yönetimler Başkanlığı ve Parti Meclis grubunda hummalı bir çalışma olduğu öğrenildi. Masadaki seçenek ise ortaya çıktı.
Tüm Türkiye’de konut ve işyerlerini etkileyecek emlak rayiç bedelleri 2026’da 5 kata kadar artabilir. Hatta değerli konut uygulamasıyla bu artış 7,5 katına varabilir.
Örneğin İstanbul Şişli’ye bağlı Nişantaşı semtinde 46 bin lira olan metrekare birim değeri 46 binden 420 bine çıkıyor.
Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi’nde ise 475 lira olan metrekare birim değeri 9670 liraya yükseliyor.
Örnekler benzer olunca haliyle bu durum vatandaşın güçlü tepkisiyle karşılaştı.
AK Parti'de hummalı çalışma
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, şikayetlerin farkında olduklarını ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, rayiç bedel artışlarının “vatandaşı sıkıntıya düşürmemesi” için çalışma yürüttüklerini söyledi.
AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı, Yerel Yönetimler Başkanlığı ve Parti Meclis grubunda konuya ilişkin çalışmaların yürütüldüğü öğrenildi.
Türkiye gazetesinin haberine göre; AK Partili kurmaylar konunun seçmen hassasiyetinden uzak şekilde ele alınmasının önüne geçmek için Meclis açıldığında kanuni düzenlemeyi Meclis Başkanlığı'na gönderecek.
Masadaki seçeneklerden biri rayiç bedelin komisyon ile tespit edilmesi yerine, tıpkı yeniden değerleme oranında olduğu gibi her yıl sabit oranlarla belirlenmesi yer alıyor.
Hâlihazırda emlak vergileri dört yılda bir aralarında belediye temsilcilerinin bulunduğu takdir komisyonları tarafından belirleniyor.