Hepsiburada'dan 11.11 rekoru: Saniyede 22 ürün satıldı

Hepsiburada, Türkiye’de Efsane Kasım’ın öncüsü olarak bu yıl da 11.11 kampanyasında büyük ilgi gördü. Platform, 11 Kasım’da saniyede 22 ürün satışı gerçekleştirerek yeni bir rekora imza attı. Ziyaret sayısı geçen yıla göre yüzde 10, sipariş hacmi ise yüzde 20 arttı. En yoğun alışveriş trafiği 21.00–23.00 saatleri arasında yaşandı.

Hepsiburada mobil uygulaması kampanyanın ana kanalı olurken, alışverişlerin yüzde 88’i uygulama üzerinden yapıldı. Kampanya kapsamında 100 bin yeni kullanıcı uygulamayı indirdi.

Kampanya döneminde çocuk kitapları, sporcu besinleri, deterjan ve kişisel bakım ürünleri yüksek talep gördü. En çok görüntülenen ürün cep telefonu olurken, en hızlı büyüyen kategoriler arasında cep telefonu, tablet, bilgisayar, düdüklü tencere ve hava temizleme cihazları yer aldı.

Elektronik kategorisinde robot süpürge ve kablosuz süpürgeler öne çıktı; giyimde çorap ve eşofman takımı, sporda elektrikli scooter ve koşu bandı tercih edildi. Ev-yaşam kategorisinde uyku setleri ve yastıklar, kozmetikte ise cilt bakım ürünleri ilgi gördü. Roborock, Dyson, Fissler ve Stanley en çok aranan markalar arasında yer aldı.

Siparişlerin yüzde 70’i Hepsiburada Premium üyelerinden geldi. Premium kullanıcılar, diğer kullanıcılara göre 1,2 kat daha fazla alışveriş yaptı.

İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki en yoğun alışveriş Bursa, Kocaeli ve Antalya’dan geldi. Ege ve Akdeniz cep telefonu alışverişinde öne çıkarken, diğer bölgelerde küçük ev aletleri tercih edildi.

Bu yıl otomobil kategorisinde özel fiyatla satışa sunulan Kia Picanto, kampanyanın ilk saatlerinde yoğun ilgi gördü ve aynı gün içinde tamamen tükendi.